Presiden CBF Samir Xaud Diduga Pakai Dana Federasi untuk Biaya Wanita Lain ke Piala Dunia 2026

JawaPos.com - Presiden CBF (PSSI-nya Brasil) Samir Xaud diduga membawa wanita idaman lain ke Piala Dunia 2026. Xaud yang menjabat orang nomor satu CBF sejak Mei 2025 itu juga dituduh menggunakan dana federasi (CBF) untuk membiayai perjalanan wanita yang diidentifikasi sebagai pengusaha industri kebugaran tersebut.

Laman Leo Dias yang mempublikasikan tuduhan tersebut menulis bahwa wanita tersebut menginap di salah satu hotel di New York atas reservasi Xaud. Laman tersebut sekaligus mengunggah foto Xaud saat makan malam dengan wanita tersebut.