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Rizka Perdana Putra
Rabu, 24 Juni 2026 | 17.06 WIB

Presiden CBF Samir Xaud Diduga Pakai Dana Federasi untuk Biaya Wanita Lain ke Piala Dunia 2026

Presiden CBF Samir Xaud (tengah) diduga membawa wanita idaman lain ke Piala Dunia 2026. (Dok. Instagram/@samir.xaud) - Image

Presiden CBF Samir Xaud (tengah) diduga membawa wanita idaman lain ke Piala Dunia 2026. (Dok. Instagram/@samir.xaud)

 

JawaPos.com - Presiden CBF (PSSI-nya Brasil) Samir Xaud diduga membawa wanita idaman lain ke Piala Dunia 2026. Xaud yang menjabat orang nomor satu CBF sejak Mei 2025 itu juga dituduh menggunakan dana federasi (CBF) untuk membiayai perjalanan wanita yang diidentifikasi sebagai pengusaha industri kebugaran tersebut.

Laman Leo Dias yang mempublikasikan tuduhan tersebut menulis bahwa wanita tersebut menginap di salah satu hotel di New York atas reservasi Xaud. Laman tersebut sekaligus mengunggah foto Xaud saat makan malam dengan wanita tersebut.

”Dia menjabat lebih dari setahun yang lalu dan sejak saat itu banyak perjalanan yang biayai oleh federasi untuk teman, keluarga, dan kekasihnya,” tulis Leo Dias.

Xaud yang memiliki latar belakang dokter itu diketahui sudah menikah selama 20 tahun dengan Natalia Lopes dan punya tiga anak. Belum ada tanggapan resmi dari Xaud terkait tuduhan tersebut. Sementara CBF membantah penggunaan dana federasi dalam tuduhan itu.

Editor: Hendra
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