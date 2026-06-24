Dari Pemain ”WFH” Bisa Jadi Pemain ”WFE”! Neymar Jr Siap Dimainkan Carlo Ancelotti saat Hadapi Skotlandia,

JawaPos.com - Dalam dua laga awal Brasil di Piala Dunia 2026, Neymar Jr masih belum main. Top scorer sepanjang masa timnas berjuluk Selecao itu (79 gol) tidak dipaksakan main karena cedera otot betis kanannya rawan kambuh. Tetapi, treinador Brasil Carlo Ancelotti mengindikasikan bahwa Neymar ada kans turun lawan Skotlandia dini hari nanti (25/6).

Ancelotti siap memainkan Neymar sebagai pemain nomor 10 yang bergerak bebas di belakang nomor 9. Publik dan warganet Brasil menjuluki peran tersebut sebagai pemain ”WFE” alias Work From Everywhere. Itu sebagai respons setelah Presiden Brasil Luiz Inacio Lula da Silva menyebut Neymar sebagai pemain ”WFH” (Work From Home) selama Piala Dunia 2026.