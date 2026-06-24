Klasemen Sementara Grup L Piala Dunia 2026: Inggris, Ghana, dan Krosia Bersaing Sengit!

Selebrasi timnas Kroasia saat melawan Panama. (Dok. FIFA)
JawaPos.com - Tiga negara bersaing ketat di papan klasemen sementara Grup L Piala Dunia 2026. Ketiga negara tersebut adalah Inggris, Ghana, dan Krosia.
Persaingan ketat itu terjadi setelah masing-masing tim memainkan pertandingan kedua Grup L pada Rabu (24/6/2026). Inggris melawan Ghana, sementara Krosia menghadapi Panama.
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Duel Inggris kontra Ghana digelar di Boston Stadium, Amerika Serikat. Laga tersebut sejatinya sangat krusial bagi kedua kesebelasan, karena pemenangnya bisa mengamankan tiket lolos langsung ke 32 besar.
Namun kenyataannya, kedua kesebelasan bermain imbang tanpa gol. Inggris yang difavoritkan sebagai pemenang tak bisa menaklukkan Ghana yang bermain sangat disiplin dalam bertahan.
Alhasil, kedua tim berbagi satu poin. Tambahan satu poin tersebut sekaligus membuat Inggris dan Ghana mengoleksi poin sama, yakni empat.
Sementara duel lainnya, Krosia menghadapi Panama di Toronto Stadium, Ontario, Kanada. Skuad Vatreni -julukan Timnas Krosia- berhasil mengunci kemenangan dengan skor tipis 1-0 berkat gol Ante Budimir (54’).
Ini menjadi kemenangan penting bagi Krosia setelah menelan kekalahan dari Inggris di laga pertama. Kemenangan ini membuat Luka Modric dan kawan-kawan mengemas tiga poin di klasemen sementara Grup L.
Hasil kemenangan tersebut sekaligus membuat peta persaingan Grup L kian memanas. Kroasia bergabung dengan Inggris dan Ghana dalam memperebutkan posisi juara grup.
Kroasia saat ini menempati urutan ketiga dengan koleksi tiga poin. Sementara Inggris dan Ghana berada di dua posisi teratas dengan sama-sama menhantongi empat poin. Namun The Three Lions berhak memimpin klasemen karena unggul selisih gol.
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Dengan demikian, penentuan tim lolos ke fase gugur di Grup L akan terjadi pada laga ketiga. Dalam laga pamungkas tersebut, Kroasia akan melawan Ghana, sementara Inggris menghadapi Panama. Menarik untuk dinantikan siapa yang akan berhasil mengunci tiket ke fase gugur.
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