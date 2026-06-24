Prediksi Skor Skotlandia vs Brasil di Piala Dunia 2026: Skuad Asuhan Carlo Ancelotti Wajib Menang

Vinicius Junior menjadi andalan Brasil saat menghadapi Skotlandia pada laga penentuan Grup C Piala Dunia 2026 di Miami Stadium. (Instagram @brasil)
JawaPos.com — Brasil membutuhkan kemenangan saat menghadapi Skotlandia pada matchday ketiga Grup C Piala Dunia 2026 di Miami Stadium, Kamis (25/6/2026) pukul 05.00 WIB.
Laga ini menjadi penentu posisi akhir grup, dengan Brasil memburu tiket ke babak gugur sementara Skotlandia masih berjuang menjaga asa lolos ke fase berikutnya.
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Dengan koleksi empat poin dari dua pertandingan, Brasil memimpin klasemen Grup C. Di sisi lain, Skotlandia menempati posisi ketiga dengan tiga poin setelah meraih satu kemenangan dan satu kekalahan.
Skotlandia datang ke pertandingan ini dengan tekanan besar karena hasil laga akan menentukan nasib mereka di Piala Dunia 2026. Tim asuhan Steve Clarke wajib meraih hasil positif jika ingin menjaga peluang lolos ke babak 32 besar.
Kemenangan 1-0 atas Haiti menjadi modal penting bagi Skotlandia. Namun kekalahan 0-1 dari Maroko memperlihatkan kelemahan mereka saat menghadapi tim yang memiliki kualitas teknis lebih baik dan organisasi permainan yang kuat.
Scott McTominay dan John McGinn masih menjadi tumpuan utama di lini tengah. Keduanya berperan sebagai motor permainan sekaligus sumber energi yang dapat membantu Skotlandia meredam dominasi Brasil.
Clarke diperkirakan kembali mengandalkan formasi 4-3-3 dengan pendekatan defensif. Strategi serangan balik cepat menjadi senjata utama untuk mengejutkan lawan yang diprediksi lebih banyak menguasai bola.
Brasil tampil cukup meyakinkan sepanjang fase grup. Setelah bermain imbang 1-1 melawan Maroko pada laga pembuka, tim asuhan Carlo Ancelotti bangkit dengan kemenangan meyakinkan 3-0 atas Haiti.
Kehadiran Carlo Ancelotti memberikan keseimbangan baru dalam permainan Brasil. Tim Samba tidak hanya mengandalkan serangan, tetapi juga mampu mengontrol tempo pertandingan melalui lini tengah yang solid.
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Vinicius Junior dan Raphinha menjadi ancaman terbesar dari sektor sayap. Kecepatan, kemampuan dribel, dan kreativitas keduanya kerap menjadi pembeda dalam situasi satu lawan satu.
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