Prediksi Skor Ceko vs Meksiko di Piala Dunia 2026: El Tri  Incar Rekor Sempurna! Sapu Bersih Laga Fase Grup

Pemain Meksiko merayakan gol pada laga Piala Dunia 2026. El Tri berpeluang menyapu bersih fase grup saat menghadapi Ceko di Estadio Azteca. (Dok. FIFA)
JawaPos.com — Timnas Ceko wajib menang saat menghadapi Meksiko pada laga terakhir Grup A Piala Dunia 2026 di Estadio Azteca, Mexico City, Kamis (25/6/2026) pukul 08.00 WIB.
Sementara itu, Meksiko yang sudah memastikan tiket ke babak 32 besar tetap memburu kemenangan demi mengunci status juara grup dengan rekor sempurna.
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Setelah dua pertandingan, Ceko baru mengoleksi satu poin dan menempati posisi ketiga klasemen sementara. Kondisi itu membuat pasukan Miroslav Koubek tidak memiliki pilihan selain meraih tiga poin jika ingin menjaga peluang lolos ke fase gugur.
Ceko sebenarnya tidak tampil buruk dalam dua pertandingan awal. Namun, mereka gagal mempertahankan keunggulan saat menghadapi Korea Selatan maupun Afrika Selatan.
Saat melawan Korea Selatan, Ceko sempat unggul sebelum akhirnya kalah 1-2. Skenario serupa kembali terjadi ketika mereka bermain imbang 1-1 kontra Afrika Selatan setelah kebobolan penalti pada fase akhir pertandingan.
Masalah terbesar Narodak sejauh ini adalah konsentrasi di momen-momen krusial. Mereka mampu menciptakan peluang dan unggul lebih dulu, tetapi kesulitan menjaga ritme permainan hingga peluit panjang berbunyi.
Kondisi semakin berat karena bek kiri David Jurasek dipastikan absen akibat cedera paha. Kehilangan pemain bertahan utama tentu menjadi kerugian besar dalam laga hidup-mati melawan tim yang belum kebobolan di turnamen ini.
Berbeda dengan lawannya, Meksiko tampil sangat meyakinkan sepanjang fase grup. Tim besutan Javier Aguirre menyapu bersih dua laga awal dengan kemenangan tanpa kebobolan.
El Tricolor membuka perjalanan mereka dengan kemenangan 2-0 atas Afrika Selatan. Julian Quinones dan Raul Jimenez menjadi pembeda dalam pertandingan yang berlangsung ketat.
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Performa impresif berlanjut saat menghadapi Korea Selatan. Meksiko menang 1-0 dan memastikan tiket ke babak gugur sekaligus memuncaki klasemen Grup A dengan enam poin.
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