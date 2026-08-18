Prediksi Skor NEC Nijmegen vs Bodo/Glimt di Kualifikasi Liga Champions 2026/2027, Superlaget Menang?

JawaPos.com — NEC Nijmegen menjamu Bodo/Glimt di Goffertstadion pada leg pertama play-off Liga Champions UEFA 2026/2027, Rabu (19/8/2026), dengan target membuka peluang lolos ke fase liga untuk pertama kalinya.

Namun, Bodo/Glimt datang dengan modal 13 laga tanpa kekalahan dan produktivitas tinggi.

NEC Nijmegen Punya Modal Positif NEC Nijmegen melaju ke play-off setelah menyingkirkan Olympiacos dengan kemenangan 2-1 pada leg kedua putaran kualifikasi sebelumnya.

Bryan Linssen dan Emre Mor menjadi penentu kemenangan tuan rumah, dengan Mor mencetak gol kemenangan pada babak pertama perpanjangan waktu.

Hasil tersebut memperpanjang momentum NEC Nijmegen sebelum mereka kembali tampil di Eredivisie.

Akhir pekan lalu, NEC Nijmegen mengalahkan Willem II dengan skor telak 4-1 sehingga mengoleksi dua kemenangan beruntun dengan total enam gol.

Meski demikian, NEC Nijmegen tetap memiliki celah di kandang sendiri.

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Satu-satunya kekalahan mereka di semua kompetisi musim ini terjadi di markas sendiri pada ajang Eredivisie awal bulan ini, sehingga laga melawan Bodo/Glimt berpotensi menjadi ujian berat.