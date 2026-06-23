Fakta Menarik Bek Timnas Jepang Hiroki Ito: Alis Putih karena Vitiligo, Tetap Tampil Maksimal di Lapangan

JawaPos.com - Penampilan bek Timnas Jepang, Hiroki Ito, beberapa kali menarik perhatian para penggemar sepak bola. Salah satu hal yang kerap menjadi bahan perbincangan adalah bagian alisnya yang tampak berwarna putih.

Tidak sedikit orang yang mengira ada plester atau perban kecil yang menempel di atas alis pemain berusia 27 tahun tersebut.

Namun kenyataannya, bagian putih pada alis Hiroki Ito bukanlah plester. Kondisi tersebut disebabkan oleh vitiligo, yaitu gangguan kulit yang menyebabkan hilangnya pigmen atau warna alami pada sebagian area kulit dan rambut.

Vitiligo terjadi ketika sel penghasil melanin, pigmen yang memberikan warna pada kulit dan rambut, berhenti berfungsi atau mengalami kerusakan.

Akibatnya, muncul bercak-bercak berwarna lebih terang atau putih pada beberapa bagian tubuh. Pada kasus Hiroki Ito, kondisi tersebut terlihat jelas pada sebagian alisnya sehingga sering menimbulkan salah paham di kalangan penonton yang baru pertama kali melihatnya bermain.

Penampilan bek Jepang, Hiroki Ito. (istimewa)

Meski cukup mencolok secara visual, vitiligo bukanlah kondisi yang memengaruhi kemampuan atlet untuk beraktivitas.

hBaca Juga: Jepang Berpotensi Hadapi Brasil atau Maroko di Babak 32 Besar Piala Dunia 2026

Hiroki Ito tetap dapat menjalani latihan, bertanding, dan berkompetisi di level tertinggi tanpa hambatan berarti. Kondisi tersebut juga tidak memengaruhi penglihatannya, kebugaran fisik, maupun performanya di atas lapangan.