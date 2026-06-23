Fakta Menarik Bek Timnas Jepang Hiroki Ito: Alis Putih karena Vitiligo, Tetap Tampil Maksimal di Lapangan

Bek timnas Jepang Hiroki Ito. (Hiroki Ito)
JawaPos.com - Penampilan bek Timnas Jepang, Hiroki Ito, beberapa kali menarik perhatian para penggemar sepak bola. Salah satu hal yang kerap menjadi bahan perbincangan adalah bagian alisnya yang tampak berwarna putih.
Tidak sedikit orang yang mengira ada plester atau perban kecil yang menempel di atas alis pemain berusia 27 tahun tersebut.
Namun kenyataannya, bagian putih pada alis Hiroki Ito bukanlah plester. Kondisi tersebut disebabkan oleh vitiligo, yaitu gangguan kulit yang menyebabkan hilangnya pigmen atau warna alami pada sebagian area kulit dan rambut.
Vitiligo terjadi ketika sel penghasil melanin, pigmen yang memberikan warna pada kulit dan rambut, berhenti berfungsi atau mengalami kerusakan.
Akibatnya, muncul bercak-bercak berwarna lebih terang atau putih pada beberapa bagian tubuh. Pada kasus Hiroki Ito, kondisi tersebut terlihat jelas pada sebagian alisnya sehingga sering menimbulkan salah paham di kalangan penonton yang baru pertama kali melihatnya bermain.
Meski cukup mencolok secara visual, vitiligo bukanlah kondisi yang memengaruhi kemampuan atlet untuk beraktivitas.
Hiroki Ito tetap dapat menjalani latihan, bertanding, dan berkompetisi di level tertinggi tanpa hambatan berarti. Kondisi tersebut juga tidak memengaruhi penglihatannya, kebugaran fisik, maupun performanya di atas lapangan.
Karier Hiroki Ito sendiri terus berkembang dalam beberapa tahun terakhir. Ia menjadi salah satu bek andalan Jepang berkat kemampuan bertahan yang solid, ketenangan saat menguasai bola, serta fleksibilitas bermain di beberapa posisi di lini belakang.
Prediksi Skor Selandia Baru vs Mesir di Piala Dunia 2026: Mohamed Salah Jadi Tumpuan Libas All Whites
Prediksi Skor Uruguay vs Tanjung Verde di Piala Dunia 2026: Kecerdikan Marcelo Bielsa Hadapi Blue Sharks
Prediksi Skor Yordania vs Aljazair di Piala Dunia 2026: Laga Hidup-Mati, Siapa Bertahan dari Jurang Eliminasi?
Prediksi Skor Belgia vs Iran di Piala Dunia 2026: Kevin de Bruyne Jadi Pembeda Ladeni Perlawanan Team Melli
Prediksi Skor Yordania vs Aljazair di Piala Dunia 2026: Duel Hidup dan Mati Siapa Lolos dari Grup J
Prediksi Skor Spanyol vs Arab Saudi di Piala Dunia 2026: La Roja Wajib Menang Demi Lolos ke 32 Besar
Prediksi Skor Argentina vs Austria di Piala Dunia 2026: Menantikan Sihir Lionel Messi Hadapi Das Team
Prediksi Skor Prancis vs Irak di Piala Dunia 2026: Kylian Mbappe Siap Mengamuk Kalahkan Singa Mesopotamia
Gabriel Budi Blak-blakan, Agen Pemain Persebaya Surabaya Ungkap Sosok Paling Berkesan
Prediksi Susunan Pemain Timnas Jepang vs Tunisia: Hiroki Ito Sudah Kantongi Kekuatan Lawan!