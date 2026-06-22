AI untuk Lindungi Anak dan Lawan Hoaks, Kemkomdigi Gandeng Jepang 

JawaPos.com - Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) bersama Japan International Cooperation Agency (JICA) resmi memperkuat kolaborasi dalam pengembangan sumber daya manusia di bidang kecerdasan artifisial (AI).

Kerja sama ini diarahkan untuk mendukung berbagai agenda strategis nasional, mulai dari perlindungan anak di ruang digital, penanggulangan disinformasi, hingga peningkatan kualitas layanan publik berbasis teknologi.

Komitmen tersebut ditandai dengan penandatanganan Record of Discussions Proyek Kerja Sama Teknis Next Generation AI Talent Factory yang berlangsung di Kantor Kemkomdigi, Jakarta Pusat, Senin (22/6).

Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria mengatakan, inisiatif ini tidak hanya bertujuan meningkatkan kompetensi talenta AI nasional, tetapi juga mempererat hubungan strategis Indonesia dan Jepang dalam mendorong transformasi digital.

"Kerja sama yang kita jalani hari ini mencerminkan persahabatan yang kuat dan kemitraan strategis antara Indonesia dan Jepang, khususnya dalam mempersiapkan masyarakat kita untuk berkembang di era digital," ujarnya.

Menurut Nezar, kedua negara memiliki visi yang sejalan terkait pengembangan teknologi AI yang mandiri, aman, dan mampu memberikan manfaat langsung bagi masyarakat luas.

Ia menilai, percepatan perkembangan teknologi AI yang dibarengi perubahan lanskap geopolitik global menuntut adanya kerja sama yang lebih erat agar kedua negara mampu memperkuat kapasitas inovasi dan daya saing masing-masing.

"Kami menginginkan kemitraan yang lebih setara. Saya pikir ini adalah kerja sama yang sangat baik yang sedang kami upayakan untuk diperkuat antara Jepang dan Indonesia untuk mengeksplorasi dan mengembangkan teknologi AI ini yang sangat strategis saat ini," katanya.

Nezar menambahkan, kecerdasan artifisial kini menjadi salah satu faktor penentu dalam meningkatkan produktivitas dan daya saing ekonomi suatu negara.