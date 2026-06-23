Hajime Moriyasu dan Misteri Buku Catatan 'Death Note' Timnas Jepang di Piala Dunia 2026

Pelatih Timnas Jepang, Hajime Moriyasu. (Istimewa)
JawaPos.com - Misteri buku catatan milik pelatih Timnas Jepang, Hajime Moriyasu, kembali menjadi perbincangan hangat selama gelaran Piala Dunia 2026.
Di tengah ketatnya persaingan antarnegara, perhatian publik justru tertuju pada sebuah buku kecil yang hampir selalu berada di tangan sang pelatih saat pertandingan berlangsung.
Pemandangan Moriyasu mencatat sesuatu di pinggir lapangan bukanlah hal baru. Kebiasaan itu sudah menarik perhatian sejak Piala Dunia 2022.
Namun, empat tahun kemudian, aksinya kembali menjadi sorotan dan memunculkan berbagai spekulasi dari para penggemar sepak bola di seluruh dunia.
Setiap kali kamera televisi menyorot area bangku cadangan Jepang, Moriyasu kerap terlihat menunduk sambil menulis di buku catatannya.
Dengan ekspresi tenang, ia mencermati jalannya pertandingan dan sesekali mencoret beberapa bagian sebelum kembali memperhatikan permainan.
Kebiasaan tersebut membuat para suporter Jepang memberikan julukan unik untuk buku itu, yakni "Death Note".
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Julukan tersebut merujuk pada manga dan anime populer asal Jepang yang sangat dikenal di berbagai negara. Meski hanya candaan, nama tersebut semakin memperkuat aura misterius yang menyelimuti buku catatan sang pelatih.
Hingga kini, tidak ada penjelasan rinci mengenai isi catatan yang ditulis Moriyasu selama pertandingan berlangsung.
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