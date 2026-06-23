Prediksi Panama vs Kroasia: Pertarungan Krusial Grup L yang Bisa Tentukan Nasib Kedua Tim

Luka Modric diprediksi akan memimpin Kroasia menghadapi Panama pada laga krusial Grup L Piala Dunia 2026 di BMO Field, Toronto. (Instagram @swansofficial)
JawaPos.com - Panama dan Kroasia akan menjalani pertandingan yang sangat menentukan ketika bertemu pada matchday kedua Grup L Piala Dunia 2026 di BMO Field, Toronto, Rabu (24/6/2026) pagi WIB.
Kedua tim datang dengan situasi yang hampir sama, yakni sama-sama menelan kekalahan pada laga pembuka dan kini membutuhkan kemenangan untuk menjaga peluang lolos ke babak berikutnya.
Laga ini diprediksi berlangsung menarik karena baik Panama maupun Kroasia tidak memiliki ruang untuk melakukan kesalahan lagi.
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Hasil negatif kedua secara beruntun bisa membuat langkah mereka menuju fase gugur semakin berat, bahkan bergantung pada hasil pertandingan lain di grup.
Panama sebenarnya tampil cukup menjanjikan pada pertandingan pertama melawan Ghana. Tim asuhan Thomas Christiansen mampu menunjukkan organisasi permainan yang disiplin dan beberapa kali merepotkan lawan melalui serangan cepat.
Mereka bahkan sempat menguasai beberapa periode pertandingan dan terlihat mampu mengimbangi permainan Ghana.
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Sayangnya, persoalan utama Panama terletak pada penyelesaian akhir. Sejumlah peluang yang berhasil diciptakan gagal dikonversi menjadi gol.
Ketika pertandingan tampak akan berakhir imbang, Panama justru harus menerima kenyataan pahit setelah kebobolan pada masa injury time. Kekalahan tersebut tentu meninggalkan kekecewaan besar karena mereka merasa layak membawa pulang setidaknya satu poin.
Meski kalah, ada beberapa hal positif yang bisa menjadi modal Panama menghadapi Kroasia. Lini pertahanan mereka terlihat cukup rapat dan para pemain mampu menjaga jarak antarlini dengan baik.
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