Panama Menyusul Indonesia, Masuk Daftar Negara yang Gagal Cetak Gol di Piala Dunia

Panama tersingkir tanpa gol di Piala Dunia 2026 dan menyusul Indonesia dalam daftar negara yang gagal mencetak gol sepanjang sejarah. (Dok. FIFA)
JawaPos.com - Panama mencatat rekor yang tak diinginkan setelah tersingkir dari Piala Dunia 2026 tanpa mencetak satu gol pun. Los Canaleros kini menyusul Indonesia dalam daftar negara yang gagal membobol gawang lawan sepanjang sejarah Piala Dunia.
Panama menjadi salah satu tim yang angkat koper setelah fase grup berakhir. Tim asuhan Thomas Christiansen menutup Grup L di posisi juru kunci dengan nol poin dari tiga pertandingan.
Tak hanya gagal meraih poin, Panama juga tak mampu mencetak satu gol pun. Mereka kalah 0-1 dari Ghana pada laga pertama, kembali takluk 0-1 dari Kroasia pada pertandingan kedua, lalu menyerah 0-2 dari Inggris di MetLife Stadium, Amerika Serikat, Minggu (28/6/2026) dini hari WIB.
Catatan tersebut membuat Panama menyamai lima negara lain yang juga pernah mengakhiri penampilan di Piala Dunia tanpa mencetak gol. Salah satunya adalah Indonesia saat masih bernama Hindia Belanda.
Indonesia pertama kali tampil di Piala Dunia pada edisi 1938 ketika masih menggunakan nama Hindia Belanda.
Saat itu format turnamen langsung menggunakan sistem gugur. Hindia Belanda kalah telak 0-6 dari Hungaria pada putaran pertama dan langsung tersingkir tanpa sempat mencetak gol.
Hingga kini, Indonesia belum kembali tampil di putaran final Piala Dunia.
Baca Juga:Prediksi Skor Belanda vs Maroko di Piala Dunia 2026: Oranje Dijagokan Menang Tipis Kontra Singa Atlas
Republik Demokratik Kongo juga pernah mengalami nasib serupa saat masih bernama Zaire pada Piala Dunia 1974.
Mereka tergabung bersama Yugoslavia, Brasil, dan Skotlandia. Hasilnya, Zaire kalah 0-9 dari Yugoslavia, 0-3 dari Brasil, dan 0-2 dari Skotlandia.
Zaire menutup turnamen tanpa poin, tanpa gol, dan dengan selisih gol minus 14.
Prediksi Skor Tanjung Verde vs Arab Saudi di Piala Dunia 2026: Misi Blue Sharks Pulangkan Green Falcons
Prediksi Skor Mesir vs Iran di Piala Dunia 2026: The Pharaohs Selangkah Lagi ke 32 Besar Piala Dunia 2026
Prediksi Skor Selandia Baru vs Belgia di Piala Dunia 2026: Pembuktian Romelu Lukaku Belum Habis!
Prediksi Skor Uruguay vs Spanyol di Piala Dunia 2026: La Roja Tak Ingin Tersandung, La Celeste Wajib Menang
Prediksi Skor Aljazair vs Austria di Piala Dunia 2026: Tiket 32 Besar Dipertaruhkan, Duel Sengit Berpotensi Imbang
Prediksi Skor Kroasia vs Ghana di Piala Dunia 2026: Duel Penentu Tiket 32 Besar, Hasil Imbang Skenario Paling Masuk Akal
Prediksi Skor RD Kongo vs Uzbekistan di Piala Dunia 2026: Duel Sengit di Laga Terakhir Fase Grup
Prediksi Skor Senegal vs Irak di Piala Dunia 2026: Sadio Mane Jadi Kunci Kalahkan Singa Mesopotamia
Prediksi Afrika Selatan vs Kanada di 32 Besar Piala Dunia 2026: Bafana Bafana Ukir Sejarah!
Prediksi Skor Panama vs Inggris: Three Lions Sedang Tak Ideal, Harry Kane Ingin Kembali ke Jalur Gol