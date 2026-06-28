Panama Menyusul Indonesia, Masuk Daftar Negara yang Gagal Cetak Gol di Piala Dunia

JawaPos.com - Panama mencatat rekor yang tak diinginkan setelah tersingkir dari Piala Dunia 2026 tanpa mencetak satu gol pun. Los Canaleros kini menyusul Indonesia dalam daftar negara yang gagal membobol gawang lawan sepanjang sejarah Piala Dunia.

Panama menjadi salah satu tim yang angkat koper setelah fase grup berakhir. Tim asuhan Thomas Christiansen menutup Grup L di posisi juru kunci dengan nol poin dari tiga pertandingan.

Tak hanya gagal meraih poin, Panama juga tak mampu mencetak satu gol pun. Mereka kalah 0-1 dari Ghana pada laga pertama, kembali takluk 0-1 dari Kroasia pada pertandingan kedua, lalu menyerah 0-2 dari Inggris di MetLife Stadium, Amerika Serikat, Minggu (28/6/2026) dini hari WIB.

Catatan tersebut membuat Panama menyamai lima negara lain yang juga pernah mengakhiri penampilan di Piala Dunia tanpa mencetak gol. Salah satunya adalah Indonesia saat masih bernama Hindia Belanda.

Indonesia (Hindia Belanda) Indonesia pertama kali tampil di Piala Dunia pada edisi 1938 ketika masih menggunakan nama Hindia Belanda.

Saat itu format turnamen langsung menggunakan sistem gugur. Hindia Belanda kalah telak 0-6 dari Hungaria pada putaran pertama dan langsung tersingkir tanpa sempat mencetak gol.

Hingga kini, Indonesia belum kembali tampil di putaran final Piala Dunia.

Panama menjadi anggota terbaru dalam daftar negara yang gagal mencetak gol sepanjang penampilannya di Piala Dunia. (Dok. JPC)

Republik Demokratik Kongo (Zaire) Republik Demokratik Kongo juga pernah mengalami nasib serupa saat masih bernama Zaire pada Piala Dunia 1974.

Mereka tergabung bersama Yugoslavia, Brasil, dan Skotlandia. Hasilnya, Zaire kalah 0-9 dari Yugoslavia, 0-3 dari Brasil, dan 0-2 dari Skotlandia.