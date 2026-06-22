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Andre Rizal Hanafi
Selasa, 23 Juni 2026 | 04.42 WIB

Pesan Menyentuh di Ruang Ganti Iran Usai Lawan Belgia, Singgung Perdamaian dan Martabat

Timnas Iran vs Selandia Baru. (Instagram/@iran_football_federation) - Image

Timnas Iran vs Selandia Baru. (Instagram/@iran_football_federation)

JawaPos.com - Sebuah pesan penuh makna yang ditinggalkan para pemain dan staf Timnas Iran di ruang ganti setelah pertandingan melawan Belgia menjadi perhatian banyak penggemar sepak bola.

Bukan tentang taktik, hasil pertandingan, atau selebrasi kemenangan, melainkan ungkapan rasa bangga, terima kasih, dan harapan akan perdamaian yang menyentuh hati banyak orang.

Dalam pesan tersebut, delegasi Iran menuliskan kalimat yang menggambarkan kebanggaan mereka terhadap sejarah dan identitas bangsa.

Mereka menyebut perjalanan panjang peradaban Iran yang berakar dari Persia kuno hingga menjadi negara modern saat ini.

"Dari Persia kuno ribuan tahun lalu hingga Iran beradab saat ini, semangat Iran tetap hidup dan kokoh," tulis mereka.

Pesan Timnas Iran. (istimewa)

Pesan itu kemudian dilanjutkan dengan ungkapan mengenai sikap yang mereka bawa selama berada di Los Angeles.

Tim Iran menegaskan bahwa mereka datang dengan kebanggaan, bertanding dengan kehormatan, dan meninggalkan kota tersebut dengan martabat.

Kalimat tersebut mendapat banyak respons positif karena dianggap mencerminkan nilai sportivitas yang tinggi dalam sepak bola.

Editor: Edi Yulianto
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