Kiper Timnas Iran Alireza Beiranvand Bersinar Lawan Belgia, Kisah Perjalanan Hidupnya Jauh Lebih Menakjubkan

JawaPos.com - Penampilan gemilang Alireza Beiranvand saat membantu Iran menahan imbang Belgia kembali mengingatkan publik sepak bola pada perjalanan hidup luar biasa yang pernah ia jalani.

Di balik statusnya sebagai salah satu kiper terbaik Asia, terdapat kisah perjuangan panjang yang dimulai dari kehidupan sederhana di keluarga nomaden Iran.

Beiranvand lahir di Provinsi Lorestan dan tumbuh dalam keluarga yang menggantungkan hidup dari beternak.

Ayahnya bekerja sebagai penggembala dan tidak melihat sepak bola sebagai profesi yang menjanjikan. Karena itu, keinginan Beiranvand untuk menjadi pesepak bola sempat mendapat penolakan dari keluarganya.

Namun, tekadnya tidak pernah surut. Saat masih remaja, ia memutuskan meninggalkan kampung halamannya dan pergi seorang diri ke Teheran.

Langkah berani tersebut diambil demi mengejar impian menjadi pemain profesional, meski ia tidak memiliki jaminan masa depan di ibu kota.

Masa-masa awal di Teheran jauh dari kata mudah. Beiranvand harus bertahan hidup dengan berbagai pekerjaan serabutan.

Ia pernah bekerja sebagai buruh, pencuci mobil hingga melakukan pekerjaan apa saja yang bisa memberinya penghasilan. Dalam beberapa periode, ia bahkan hidup tanpa tempat tinggal yang layak.