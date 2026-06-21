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Andre Rizal Hanafi
Minggu, 21 Juni 2026 | 21.10 WIB

Prediksi Timnas Belgia vs Iran di Piala Dunia 2026: Adu Ketajaman Lukaku dan Taremi Penentu Laga

Romelu Lukaku dan Meunier saat Timnas Belgia lawan Mesir. (FIFA) - Image

Romelu Lukaku dan Meunier saat Timnas Belgia lawan Mesir. (FIFA)

JawaPos.com - Timnas Belgia dan Iran akan menjalani pertandingan penting pada matchday kedua Grup G Piala Dunia 2026. Laga digelar di SoFi Stadium, Inglewood, Senin (22/6) dini hari WIB.

Timnas Belgia dan Iran sama-sama belum meraih kemenangan pada laga pembuka piala dunia. Sehingga duel ini berpotensi menjadi salah satu pertandingan paling menentukan di grup tersebut.

Satu poin yang diraih pada pertandingan pertama membuat timnas Belgia maupun Iran berada dalam posisi yang belum aman. Tiga poin menjadi target utama karena hasil positif akan membuka peluang lebih besar untuk melangkah ke fase gugur piala dunia

Belgia datang ke pertandingan ini dengan modal hasil imbang 1-1 melawan Mesir. Meski gagal menang, tim asuhan Rudi Garcia menunjukkan dominasi permainan yang cukup jelas sepanjang laga.

Mereka mampu menguasai bola lebih banyak dan menciptakan sejumlah peluang, namun penyelesaian akhir menjadi masalah yang belum terselesaikan. Dalam beberapa bulan terakhir, performa Belgia sebenarnya cukup meyakinkan. Mereka sempat mengalahkan Amerika Serikat, Kroasia, dan Tunisia dengan permainan yang agresif.

Catatan tersebut menunjukkan bahwa kualitas skuad Belgia masih layak diperhitungkan sebagai salah satu tim kuat dari Eropa. Kehadiran pemain-pemain berpengalaman seperti Kevin De Bruyne, Youri Tielemans, dan Thibaut Courtois tetap menjadi kekuatan utama tim.

Sorotan terbesar tentu mengarah kepada kondisi Romelu Lukaku. Striker yang selama bertahun-tahun menjadi andalan Belgia itu belum berada dalam kondisi fisik terbaik pada laga pembuka.

Jika kembali dimainkan, kehadirannya dapat memberikan dimensi berbeda dalam serangan Belgia, terutama dalam duel udara dan penyelesaian akhir di kotak penalti.

Namun jika Lukaku belum siap tampil sejak menit pertama, Belgia masih memiliki alternatif melalui Charles De Ketelaere yang dapat beroperasi sebagai penyerang tengah. Fleksibilitas lini depan menjadi salah satu keunggulan yang dimiliki Belgia dibanding lawannya.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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