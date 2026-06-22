Montiel Cedera, Molina Baru Pulih, Bek Kanan Timnas Argentina Jadi Sorotan Jelang Hadapi Austria di Piala Dunia

JawaPos.com - Timnas Argentina menghadapi tantangan yang tidak ideal menjelang laga penting melawan Austria di piala dunia. Di tengah status mereka sebagai salah satu favorit, masalah justru muncul di sektor bek kanan yang kini menjadi perhatian utama tim pelatih maupun para pendukung.

Situasi bermula setelah Gonzalo Montiel dipastikan harus menepi akibat cedera hamstring. Absennya pemain yang selama ini menjadi salah satu opsi utama di sisi kanan pertahanan membuat timnas Argentina kehilangan salah satu pemain berpengalaman yang kerap tampil dalam laga-laga besar termasuk piala dunia.

Sebagai pengganti, Nahuel Molina diperkirakan akan turun sejak menit pertama untuk laga piala dunia lawan Austria. Namun, kondisi pemain yang membela Atletico Madrid tersebut juga belum sepenuhnya meyakinkan.

Molina baru saja pulih dari cedera dan belum diketahui apakah sudah berada dalam kondisi fisik terbaik untuk menjalani pertandingan dengan intensitas tinggi seperti piala dunia. Kondisi ini membuat sektor kanan pertahanan timnas Argentina menjadi area yang paling banyak mendapat sorotan menjelang kick-off.

Apalagi Austria dikenal sebagai tim yang memiliki kecepatan dan agresivitas dalam membangun serangan, terutama melalui sisi sayap. Timnas Austria beberapa kali menunjukkan kemampuan untuk memanfaatkan ruang kosong di area pertahanan lawan. Kecepatan transisi dan keberanian pemain sayap mereka menjadi salah satu senjata utama yang berpotensi merepotkan Argentina jika tidak diantisipasi dengan baik.

Yang turut menjadi perbincangan adalah keputusan tidak membawa Agustin Giay ke dalam skuad. Bek muda tersebut sebelumnya sempat menunjukkan performa cukup solid dalam sejumlah laga uji coba dan dianggap mampu menjadi alternatif ketika posisi bek kanan mengalami krisis pemain.

Keputusan itu kini kembali dipertanyakan sebagian pendukung. Pasalnya, ketika Montiel cedera dan Molina belum sepenuhnya fit, Argentina tidak memiliki banyak opsi alami di posisi tersebut. Situasi ini membuat kedalaman skuad di sektor kanan terlihat lebih tipis dibandingkan area lain.

Meski demikian, Argentina tetap memiliki kualitas yang membuat mereka lebih diunggulkan dibanding Austria. Kedalaman pemain di lini tengah dan lini depan masih menjadi modal besar untuk mengendalikan jalannya pertandingan.