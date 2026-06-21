Pencetak gol Piala Dunia 2026 : Deniz Undav samai Messi dan David

Penyerang timnas Jerman Deniz Undav. (Dok. Instagram/@denizundav)
JawaPos.com - Penyerang timnas Jerman Deniz Undav menyamai total gol Lionel Messi dan Jonathan David di Piala Dunia 2026. Penyerang Stuttgart itu mencetak gol ketiganya pada Minggu (21/6) WIB.
Gol ketiga Deniz Undav datang setelah dia menjadi pahlawan kemenangan Jerman melawan Pantai Gading dengan skor 2-1 pada laga kedua Grup E piala dunia di Stadion Toronto. Masuk pada menit ke-60, Undav memberikan dampak signifikan atas permainan timnas Jerman melalui dua golnya pada menit ke-68 dan ke-90+4. Gol itu membawa pasukan Julian Nagelsman membalikkan keadaan setelah tertinggal gol di babak pertama dari Frank Kessie pada menit ke-30.
Tiga gol Undav membuatnya memuncaki daftar pencetak gol terbanyak Piala Dunia 2026 dengan tiga gol, sama dengan jumlah gol yang dicetak Messi dan David yang mencetak total golnya ini dengan catatan hattrick.
Selain tiga gol, penampilan gemilang Undav dalam dua laga pertama Piala Dunia 2026 juga diakhiri dengan dua assist dalam kemenangan 7-1 atas Curacao. Ini merupakan gol kesembilannya dan assist keempatnya dalam 11 penampilannya untuk Jerman sejak debutnya pada Maret 2024 di usia 27 tahun delapan bulan empat hari.
Sementara itu, pada laga lainnya, tiga penggawa Belanda yaitu Brian Brobbey, Cody Gakpo, dan Crycensio Summerville ikut meramaikan daftar pencetak gol setelah mereka mencetak dua gol sejauh ini.
Dua gol Brobbey dan Gakpo tercipta dalam kemenangan 5-1 atas Swedia di Stadion Houston, Minggu, sementara satu gol Summerville menambah koleksi golnya setelah gol pertamanya datang pada laga perdana melawan Jepang yang berakhir 2-2.
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Selain tiga pemain Oranye, catatan dua gol juga diukir oleh dua pemain Jepang, Daichi Kamada dan Ayase Ueda, yang baru saja membintangi kemenangan Samurai Biru dengan skor 4-0 atas Tunisia di Stadion Monterrey, Minggu (21/6).
Pada laga ini, Kamada mencetak gol pembuka, yang menambah koleksi golnya dari laga perdana saat Jepang bermain imbang 2-2 dengan Belanda.
Bagi Ueda, dua golnya diborong dalam kemenangan melawan Tunisia, dengan penyerang asal Feyenoord itu di laga ini juga mencetak satu assist pada gol yang dicetak Junya Ito.
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