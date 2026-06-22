Jurgen Klopp Balas Kritik Rafael van der Vaart terhadap Virgil van Dijk

Jurgen Klopp membela Virgil van Dijk dari kritik Rafael van der Vaart usai hasil imbang timnas Belanda melawan Jepang. (ig @kloppo)
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JawaPos.com - Jurgen Klopp angkat suara untuk membela Virgil van Dijk setelah bek sekaligus kapten timnas Belanda itu menjadi sasaran kritik tajam dari Rafael van der Vaart pada awal Piala Dunia 2026.
Mantan gelandang Tottenham tersebut sebelumnya menyindir Virgil Van Dijk usai hasil imbang 2-2 timnas Belanda melawan Jepang di laga pembuka Grup F piala dunia. Namun, Jurgen Klopp dengan tegas menolak memberikan banyak perhatian terhadap komentar kompatriot Van Dijk tersebut.
Timnas Belanda sempat dua kali unggul atas Jepang pada lawan awal piala dunia, tetapi gagal mempertahankan keunggulan hingga Daichi Kamada mencetak gol penyeimbang di menit-menit akhir. Melansir Mirror, penampilan tim asuhan Ronald Koeman pun menuai kritik di media Belanda, termasuk dari Van der Vaart yang secara khusus menyoroti Virgil Van Dijk.
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"Sejujurnya saya sedikit terkejut dengan Van Dijk. Putarannya itu... agak seperti Boeing 747. Saya harap dia bisa berlari sedikit lebih cepat selama turnamen," ujar mantan pemain Real Madrid tersebut.
Padahal, dalam pertandingan tersebut Van Dijk sempat mencetak gol pembuka dan terpilih sebagai pemain terbaik laga.
Saat bertugas sebagai komentator televisi Jerman pada laga Belanda kontra Swedia, Klopp memanfaatkan kesempatan itu untuk memberikan pembelaan kepada mantan anak asuhnya di Liverpool.
"Saya tidak tahu apakah kita perlu menyebut nama Rafael van der Vaart sama sekali. Tetapi jika dia pernah mengatakan sesuatu yang positif tentang seorang pemain, saya mungkin akan mulai menganggapnya serius lagi," kata Klopp di MagentaTV.
Klopp kemudian melanjutkan kritiknya terhadap cara Van der Vaart memberikan penilaian.
"Anda merasa dia melihat sesuatu yang kemudian harus diungkapkan dengan cara yang berlebihan, lalu dia justru menyerang pemain tersebut. Tapi itu tidak terlalu penting," papar Klopp.
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