Timnas Belanda Catatkan 100 Gol di Piala Dunia, Satu-satunya Tim Elite yang Belum Pernah Juara

Timnas Belanda masuk salah satu tim produktif tembus 100 gol di Piala Dunia 2026. (X.com/@OnsOranje)
JawaPos.com - Timnas Belanda kembali mencatatkan namanya dalam sejarah sepak bola dunia. Oranje resmi menembus angka 100 gol sepanjang partisipasinya di ajang Piala Dunia, sebuah pencapaian yang menempatkan mereka di antara negara-negara paling produktif dalam sejarah turnamen terbesar FIFA tersebut.
Dengan torehan tersebut, timnas Belanda menjadi negara kedelapan yang berhasil mencetak lebih dari 100 gol di Piala Dunia. Mereka bergabung dengan deretan kekuatan sepak bola dunia seperti Brasil, Jerman, Italia, Argentina, Prancis, Inggris, dan Spanyol.
Namun di balik pencapaian impresif itu, terdapat satu fakta yang cukup mencolok. Dari delapan negara yang telah mencapai angka 100 gol atau lebih di Piala Dunia, timnas Belanda menjadi satu-satunya tim yang belum pernah mengangkat trofi juara dunia.
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Brasil masih memegang rekor sebagai tim tersubur dengan 241 gol dan lima gelar juara. Jerman berada di posisi kedua dengan 239 gol dan empat trofi. Sementara Italia, Argentina, Prancis, Inggris, serta Spanyol juga telah merasakan menjadi kampiun dunia setidaknya satu kali.
Sebaliknya, Belanda masih menunggu momen bersejarah tersebut meski sudah beberapa kali berada sangat dekat dengan gelar. Tim berjuluk Oranje itu tercatat tiga kali tampil di final Piala Dunia, yakni pada edisi 1974, 1978, dan 2010. Sayangnya, ketiga kesempatan tersebut berakhir dengan kekalahan.
Pada era 1970-an, Belanda dikenal melalui filosofi "Total Football" yang dipopulerkan oleh Johan Cruyff dan generasinya. Meski dianggap sebagai salah satu tim terbaik pada masanya, mereka gagal menaklukkan tuan rumah Jerman Barat pada final 1974 dan kembali harus mengakui keunggulan Argentina empat tahun kemudian.
Kesempatan emas berikutnya datang pada Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan. Saat itu Belanda tampil impresif sepanjang turnamen sebelum akhirnya kalah tipis 0-1 dari Spanyol melalui gol Andres Iniesta di babak perpanjangan waktu.
Meski belum pernah menjadi juara dunia, kontribusi Belanda terhadap perkembangan sepak bola global tidak bisa dipandang sebelah mata. Negara ini telah melahirkan banyak pemain legendaris seperti Johan Cruyff, Marco van Basten, Ruud Gullit, Dennis Bergkamp, hingga generasi modern seperti Arjen Robben dan Virgil van Dijk.
Pencapaian 100 gol di Piala Dunia menjadi bukti konsistensi Belanda sebagai salah satu kekuatan utama sepak bola internasional selama beberapa dekade. Statistik tersebut menunjukkan bahwa Oranje tidak hanya sering hadir di panggung terbesar dunia, tetapi juga mampu tampil kompetitif melawan tim-tim terbaik.
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