Hasil Piala Dunia 2026: Tanjung Verde Tahan Imbang Uruguay, Buka Asa ke 32 Besar!

Tanjung Verde tahan imbang Uruguay 2-2 di Piala Dunia 2026 Grup H. (FIFA)
JawaPos.com - Timnas Tanjung Verde kembali membuat kejutan dengan menahan imbang timnas Uruguay 2-2 pada matchday kedua Grup H Piala Dunia 2026. Pertandingan tersebut berlangsung di Miami Stadium, Florida, Amerika Serikat, Senin (22/6) pagi WIB.
Timnas Uruguay kini menjadi korban kedua Tanjung Verde setelah sebelumnya menahan imbang Spanyol di laga perdana grup H. Padahal bisa dibilang, Tanjung Verde yang merupakan tim debutan piala dunia tidak diunggulkan ketimbang dua negara tersebut.
Hasil imbang ini juga membuat Tanjung Verde menjaga asa lolos ke babak 32 besar. Tim arahan Bubista itu kini duduk di posisi ketiga klasemen sementara Grup H dengan dua poin, sama seperti timnas Uruguay di posisi kedua dan terpaut dua angka dari Spanyol di puncak.
Timnas Uruguay tampil menggebrak sejak menit awal. Akan tetapi, lini pertahanan Tanjung Verde sangat disiplin sehingga cukup sulit ditembus skuad La Celeste julukan Timnas Uruguay.
Secara mengejutkan, Tanjung Verde berhasil membuka keunggulan lebih dulu pada menit ke-21 lewat tendangan bebas Kevin Pina. Uruguay seperti anggap remeh, karena hanya menempatkan dua pemain saja sebagai pagar betis.
Para pemain Tanjung Verde antusias merayakan gol bersejarah tersebut. Ya, gol Kevin Pina menjadi gol pertama skuad Blue Sharks julukan Tanjung Verde di ajang Piala Dunia.
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Uruguay menyerang pertahanan Tanjung Verde bertubi-tubi. Hingga akhirnya, mereka baru bisa mencetak gol penyeimbang di menit ke-44 lewat Maximiliano Araujo. Gol tersebut membuat skuad La Celeste semakin percaya diri.
Benar saja, Uruguay berhasil membalikkan keadaan pada menit 45+6 lewat gol Agustin Canobbio yang memanfaatkan umpan sundulan dari Maximiliano Araujo. Alhasil, La Celeste pun unggul sementara 2-1 atas Tanjung Verde di babak pertama.
Tidak beda jauh dengan babak pertama, Uruguay memegang kendali permainan. Namun selama 10 menit pertama, nyaris tidak ada peluang manis yang diciptakan La Celeste.
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