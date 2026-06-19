Ditahan Imbang Tim Debutan, Rodri Sindir Taktik Tanjung Verde: Mereka Tidak Bisa Melewati Lini Tengah

JawaPos.com - Timnas Spanyol harus puas mengawali perjalanan mereka di Piala Dunia 2026 dengan hasil yang jauh dari harapan. Tim asuhan Luis de la Fuente secara mengejutkan ditahan imbang 0-0 oleh tim debutan Tanjung Verde, yang merayakan hasil itu layaknya sebuah kemenangan besar.

Sebagai juara Eropa 2024 dan salah satu favorit juara di turnamen piala dunia ini, timnas Spanyol datang dengan ekspektasi tinggi. Namun, Tanjung Verde, tim yang berasal dari negara kepulauan berpenduduk sekitar setengah juta jiwa itu mampu membuat frustrasi La Roja sepanjang pertandingan.

Meski mendominasi penguasaan bola dan terus menggempur pertahanan lawan, timnas Spanyol gagal menemukan cara untuk membobol gawang Tanjung Verde yang dikawal kiper veteran Vozinha.

Rodri Sindir Gaya Bermain Tanjung Verde Melansir Mirror, gelandang andalan Spanyol Rodri mengakui, timnya kurang efektif dalam penyelesaian akhir. Namun, dia juga melontarkan komentar yang dianggap sebagai sindiran terhadap pendekatan ultra-defensif yang diterapkan Tanjung Verde.

"Memang bukan takdir kami. Tidak banyak yang perlu dikeluhkan. Kami tahu ini adalah pertandingan yang membutuhkan kesabaran. Mereka bermain bertahan dan kemudian mundur dengan sangat cepat. Kami tidak bisa mencetak gol. Kami menciptakan peluang, tetapi tidak bisa menyelesaikannya," ujar pemain Manchester City tersebut.

"Hal positifnya adalah mereka hampir tidak menciptakan peluang apa pun melawan kami. Kami perlu meningkatkan penyelesaian akhir kami," lanjut dia.

Saat ditanya secara khusus mengenai taktik lawan, Rodri kembali memberikan komentar yang cukup pedas.

"Begitulah cara mereka bermain. Mereka tidak bisa melewati lini tengah. Ini soal meningkatkan penyelesaian akhir kami," tandas Rodri.