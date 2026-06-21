Cedera Raphinha Jadi Ancaman Brasil saat Kejar Gelar Keenam Piala Dunia 2026

Raphinha (Instagram @raphinha)
JawaPos.com - Federasi Sepak Bola Brasil (CBF) mengonfirmasi bahwa Raphinha mengalami cedera hamstring saat memperkuat Brasil menghadapi Haiti di Piala Dunia 2026.
Dilansir dari laman ESPN pada Minggu (21/6), penyerang berusia 29 tahun itu mengalami masalah pada paha kanannya dan harus ditarik keluar menjelang akhir babak pertama. Kondisi tersebut membuat peluang Raphinha untuk kembali bermain di turnamen masih belum dapat dipastikan.
Cedera Raphinha terjadi ketika Brasil meraih kemenangan 3-0 atas Haiti dalam pertandingan Grup C di Philadelphia. Pemain Barcelona itu sempat mendapatkan perawatan medis sebelum digantikan oleh Rayan untuk melanjutkan pertandingan.
Setelah menjalani pemeriksaan, CBF memastikan adanya cedera, tetapi belum mengambil keputusan untuk mencoretnya dari skuad Piala Dunia.
CBF menyatakan bahwa Raphinha akan tetap bersama tim nasional Brasil di Amerika Serikat untuk menjalani proses pemulihan. Tim medis Brasil akan memberikan perawatan intensif dengan target mengembalikan kondisi fisiknya secepat mungkin.
Keputusan mempertahankan Raphinha menunjukkan bahwa Brasil masih berharap sang pemain dapat kembali tampil dalam perjalanan mereka di Piala Dunia.
Cedera Raphinha menjadi tantangan tambahan bagi pelatih Carlo Ancelotti yang sedang memburu gelar Piala Dunia keenam bagi Brasil. Sebelumnya, Brasil telah kehilangan beberapa pemain penting seperti Wesley, Rodrygo, Estêvão, dan Éder Militão akibat masalah cedera.
Situasi tersebut membuat Ancelotti harus mencari solusi untuk menjaga kekuatan skuadnya selama turnamen berlangsung.
Brasil kini berada di puncak Grup C setelah bangkit dari hasil imbang 1-1 melawan Maroko dengan kemenangan besar atas Haiti. Mereka akan menghadapi Skotlandia pada pertandingan terakhir fase grup di Miami Gardens, Florida.
Sementara itu, kondisi Raphinha akan terus dipantau karena peluangnya tampil kembali di Piala Dunia 2026 masih bergantung pada perkembangan pemulihannya.
Kapolri Kenang Warisan Bung Karno, Tegaskan Semangat Pemimpin Bangsa Harus Terus Dijaga
Prediksi Skor Ekuador vs Curacao di Piala Dunia 2026: La Tri Wajib Menang demi Lolos ke Babak 32 Besar
Prediksi Skor Jerman vs Pantai Gading di Piala Dunia 2026: Ujian Sesungguhnya Die Mannschaft di Grup E
BGN Terbitkan SE Nomor 12 Tahun 2026, Layanan MBG Dihentikan Sementara saat Hari Libur
Gabriel Budi Blak-blakan, Agen Pemain Persebaya Surabaya Ungkap Sosok Paling Berkesan
Prediksi Susunan Pemain Timnas Brasil vs Haiti: Danilo Ingin Selecao Kuasai Permainan
Apa Itu Weton Tibo Pati dan Siapa Saja yang Mendapatkan Julukan Ini? Simak Misteri di Balik Nasib Weton Tibo Pati
TVRI Hilang? Begini Cara Memunculkan Sinyal TVRI untuk Nonton Piala Dunia 2026 Gratis
Jadwal Moto3 Ceko 2026! Veda Ega Pratama P14 dan Langsung Lolos Q2
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa