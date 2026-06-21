Logo JawaPos
HomePiala Dunia 2026
Author avatar - Image
Risma Azzah Fatin
Senin, 22 Juni 2026 | 05.07 WIB

Cedera Raphinha Jadi Ancaman Brasil saat Kejar Gelar Keenam Piala Dunia 2026

Raphinha (Instagram @raphinha) - Image

Raphinha (Instagram @raphinha)

JawaPos.com - Federasi Sepak Bola Brasil (CBF) mengonfirmasi bahwa Raphinha mengalami cedera hamstring saat memperkuat Brasil menghadapi Haiti di Piala Dunia 2026.

Dilansir dari laman ESPN pada Minggu (21/6), penyerang berusia 29 tahun itu mengalami masalah pada paha kanannya dan harus ditarik keluar menjelang akhir babak pertama. Kondisi tersebut membuat peluang Raphinha untuk kembali bermain di turnamen masih belum dapat dipastikan.

Cedera Raphinha terjadi ketika Brasil meraih kemenangan 3-0 atas Haiti dalam pertandingan Grup C di Philadelphia. Pemain Barcelona itu sempat mendapatkan perawatan medis sebelum digantikan oleh Rayan untuk melanjutkan pertandingan.

Setelah menjalani pemeriksaan, CBF memastikan adanya cedera, tetapi belum mengambil keputusan untuk mencoretnya dari skuad Piala Dunia.

CBF menyatakan bahwa Raphinha akan tetap bersama tim nasional Brasil di Amerika Serikat untuk menjalani proses pemulihan. Tim medis Brasil akan memberikan perawatan intensif dengan target mengembalikan kondisi fisiknya secepat mungkin.

Keputusan mempertahankan Raphinha menunjukkan bahwa Brasil masih berharap sang pemain dapat kembali tampil dalam perjalanan mereka di Piala Dunia.

Cedera Raphinha menjadi tantangan tambahan bagi pelatih Carlo Ancelotti yang sedang memburu gelar Piala Dunia keenam bagi Brasil. Sebelumnya, Brasil telah kehilangan beberapa pemain penting seperti Wesley, Rodrygo, Estêvão, dan Éder Militão akibat masalah cedera.

Situasi tersebut membuat Ancelotti harus mencari solusi untuk menjaga kekuatan skuadnya selama turnamen berlangsung.

Brasil kini berada di puncak Grup C setelah bangkit dari hasil imbang 1-1 melawan Maroko dengan kemenangan besar atas Haiti. Mereka akan menghadapi Skotlandia pada pertandingan terakhir fase grup di Miami Gardens, Florida.

Sementara itu, kondisi Raphinha akan terus dipantau karena peluangnya tampil kembali di Piala Dunia 2026 masih bergantung pada perkembangan pemulihannya.

Editor: Candra Mega Sari
Tags
Artikel Terkait
Piala Dunia 2026: Ketika Spanyol Kehilangan Sosok Finisher Tajam Seperti David Villa - Image
Piala Dunia 2026

Piala Dunia 2026: Ketika Spanyol Kehilangan Sosok Finisher Tajam Seperti David Villa

Senin, 22 Juni 2026 | 03.53 WIB

Tampil Gemilang bersama Jerman di Piala Dunia 2026, Ini Fakta Asal-Usul Deniz Undav - Image
Piala Dunia 2026

Tampil Gemilang bersama Jerman di Piala Dunia 2026, Ini Fakta Asal-Usul Deniz Undav

Senin, 22 Juni 2026 | 03.50 WIB

Demam Piala Dunia 2026 di Kendal Tornado FC, Owner Jagokan Argentina dan Presiden Pilih Portugal - Image
Piala Dunia 2026

Demam Piala Dunia 2026 di Kendal Tornado FC, Owner Jagokan Argentina dan Presiden Pilih Portugal

Senin, 22 Juni 2026 | 03.38 WIB

Terpopuler

Kapolri Kenang Warisan Bung Karno, Tegaskan Semangat Pemimpin Bangsa Harus Terus Dijaga - Image
1

Kapolri Kenang Warisan Bung Karno, Tegaskan Semangat Pemimpin Bangsa Harus Terus Dijaga

2

Prediksi Skor Ekuador vs Curacao di Piala Dunia 2026: La Tri Wajib Menang demi Lolos ke Babak 32 Besar

3

Prediksi Skor Jerman vs Pantai Gading di Piala Dunia 2026: Ujian Sesungguhnya Die Mannschaft di Grup E

4

BGN Terbitkan SE Nomor 12 Tahun 2026, Layanan MBG Dihentikan Sementara saat Hari Libur

5

Gabriel Budi Blak-blakan, Agen Pemain Persebaya Surabaya Ungkap Sosok Paling Berkesan

6

Prediksi Susunan Pemain Timnas Brasil vs Haiti: Danilo Ingin Selecao Kuasai Permainan

7

Apa Itu Weton Tibo Pati dan Siapa Saja yang Mendapatkan Julukan Ini? Simak Misteri di Balik Nasib Weton Tibo Pati

8

TVRI Hilang? Begini Cara Memunculkan Sinyal TVRI untuk Nonton Piala Dunia 2026 Gratis

9

Jadwal Moto3 Ceko 2026! Veda Ega Pratama P14 dan Langsung Lolos Q2

10

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore