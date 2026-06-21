Cedera Raphinha Jadi Ancaman Brasil saat Kejar Gelar Keenam Piala Dunia 2026

JawaPos.com - Federasi Sepak Bola Brasil (CBF) mengonfirmasi bahwa Raphinha mengalami cedera hamstring saat memperkuat Brasil menghadapi Haiti di Piala Dunia 2026.

Dilansir dari laman ESPN pada Minggu (21/6), penyerang berusia 29 tahun itu mengalami masalah pada paha kanannya dan harus ditarik keluar menjelang akhir babak pertama. Kondisi tersebut membuat peluang Raphinha untuk kembali bermain di turnamen masih belum dapat dipastikan.

Cedera Raphinha terjadi ketika Brasil meraih kemenangan 3-0 atas Haiti dalam pertandingan Grup C di Philadelphia. Pemain Barcelona itu sempat mendapatkan perawatan medis sebelum digantikan oleh Rayan untuk melanjutkan pertandingan.

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Setelah menjalani pemeriksaan, CBF memastikan adanya cedera, tetapi belum mengambil keputusan untuk mencoretnya dari skuad Piala Dunia.

CBF menyatakan bahwa Raphinha akan tetap bersama tim nasional Brasil di Amerika Serikat untuk menjalani proses pemulihan. Tim medis Brasil akan memberikan perawatan intensif dengan target mengembalikan kondisi fisiknya secepat mungkin.

Keputusan mempertahankan Raphinha menunjukkan bahwa Brasil masih berharap sang pemain dapat kembali tampil dalam perjalanan mereka di Piala Dunia.

Cedera Raphinha menjadi tantangan tambahan bagi pelatih Carlo Ancelotti yang sedang memburu gelar Piala Dunia keenam bagi Brasil. Sebelumnya, Brasil telah kehilangan beberapa pemain penting seperti Wesley, Rodrygo, Estêvão, dan Éder Militão akibat masalah cedera.

Situasi tersebut membuat Ancelotti harus mencari solusi untuk menjaga kekuatan skuadnya selama turnamen berlangsung.

Brasil kini berada di puncak Grup C setelah bangkit dari hasil imbang 1-1 melawan Maroko dengan kemenangan besar atas Haiti. Mereka akan menghadapi Skotlandia pada pertandingan terakhir fase grup di Miami Gardens, Florida.