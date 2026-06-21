Tampil Gemilang bersama Jerman di Piala Dunia 2026, Ini Fakta Asal-Usul Deniz Undav

JawaPos.com - Nama Deniz Undav menjadi salah satu perbincangan hangat selama gelaran Piala Dunia 2026. Penyerang Timnas Jerman itu terus menunjukkan efektivitas luar biasa meski lebih sering memulai pertandingan dari bangku cadangan.

Pemain berusia 29 tahun tersebut tercatat telah mengoleksi 9 gol dan 4 assist hanya dalam 11 penampilan bersama Timnas Jerman.

Menariknya, sebagian besar kontribusi itu hadir tanpa status sebagai starter reguler. Di Piala Dunia 2026 saja, Undav sudah terlibat dalam lima gol Jerman dan menjadi salah satu senjata rahasia yang kerap mengubah jalannya pertandingan.

Selain performanya di lapangan, latar belakang keluarga Deniz Undav juga menarik perhatian banyak penggemar sepak bola. Tidak sedikit yang bertanya-tanya mengenai asal-usul sang pemain, termasuk isu yang menyebut dirinya memiliki keturunan Israel.

Faktanya, Deniz Undav berasal dari keluarga Kurdi Yazidi. Orang tuanya merupakan bagian dari komunitas Kurdi yang memiliki akar budaya dan sejarah panjang di kawasan Timur Tengah, terutama di wilayah yang kini masuk ke Irak, Suriah, Turki, dan Iran.

Karena berasal dari komunitas Yazidi, Undav tidak memiliki latar belakang Yahudi ataupun keturunan Israel.

Yazidi merupakan kelompok etnis dan agama yang berbeda dari Yahudi, Kristen, maupun Islam, meski terdapat beberapa unsur tradisi dan sejarah yang berkembang di kawasan geografis yang sama.

Kepercayaan Yazidi atau Yazidisme merupakan salah satu agama kuno yang berasal dari Mesopotamia.