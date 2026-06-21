Usai Tumbang dari Argentina, Pemain Aljazair Nilai Kritik Publik Terlalu Berlebihan

JawaPos.com - Timnas Aljazair dikabarkan cukup terkejut dengan derasnya kritik yang muncul setelah kekalahan mereka dari Argentina.

Sejumlah pemain disebut tidak memahami mengapa hasil tersebut memicu reaksi negatif yang begitu besar dari sebagian suporter dan pengamat sepak bola Aljazair.

Menurut laporan yang beredar di media Aljazair, beberapa pemain bahkan telah menyampaikan keluhan kepada staf pelatih dan anggota delegasi tim terkait kritik yang mereka anggap berlebihan.

Mereka merasa penilaian yang diberikan tidak sebanding dengan lawan yang dihadapi di pertandingan tersebut.

Dari sudut pandang para pemain, kalah dari Argentina bukanlah sesuatu yang memalukan atau mengkhawatirkan.

Terlebih, lawan mereka merupakan salah satu tim terkuat di dunia sekaligus juara bertahan Piala Dunia yang masih diperkuat banyak pemain kelas dunia.

Faktor lain yang menjadi pertimbangan adalah kehadiran Lionel Messi. Kapten Argentina itu masih dianggap oleh banyak pemain Aljazair sebagai pesepak bola terbaik sepanjang masa.

Karena itu, mereka menilai kekalahan dari tim yang dipimpin Messi seharusnya tidak dipandang sebagai kegagalan besar.