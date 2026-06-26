Lionel Messi Rayakan Ulang Tahun ke-39, Rekan Setim Kenakan Kaos Bergambar sang Kapten

Lionel Messi rayakan ulang tahun ke-39 bersama Timnas Argentina. (@afaseleccion/Instagram)
JawaPos.com - Kapten timnas Argentina Lionel Messi merayakan ulang tahunnya yang ke-39 pada Rabu (24/6) di tengah suasana Piala Dunia 2026. Turnamen kali ini pun menjadi panggung sempurna bagi sang megabintang, seiring performa impresif Argentina yang telah memastikan diri lolos ke babak 32 besar. Perayaan ulang tahun Messi berlangsung hangat bersama rekan-rekan setimnya di pusat latihan Argentina di Kansas City, Missouri, Amerika Serikat.
Messi yang telah enam kali tampil di Piala Dunia juga telah lima kali merayakan hari lahirnya di tengah perhelatan turnamen sepak bola terbesar itu. Satu-satunya pengecualian terjadi pada edisi 2022 di Qatar yang digelar pada November hingga Desember.
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Sejauh ini, Messi berhasil mencetak seluruh gol Argentina dengan tiga gol saat menang atas Aljazair dan dua gol ketika menundukkan Austria. Catatan itu membuatnya mengoleksi total 18 gol sepanjang kariernya di Piala Dunia. Dengan torehan itu, Messi resmi menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah turnamen, melampaui rekor milik Miroslav Klose serta bintang Prancis Kylian Mbappe.
Perayaan ulang tahun Messi juga dibagikan di media sosial. Messi mengunggah foto dirinya bersama kue ulang tahun, ditemani sejumlah rekan setim. Kue itu diketahui berasal dari Pan Caliente, sebuah toko roti di Kansas City yang dimiliki oleh koki pastry asal Argentina.
Sementara itu, dalam video yang diunggah, para pemain Argentina juga berpose bersama Messi sambil mengenakan kaus khusus yang menampilkan foto pribadi mereka bersama sang kapten. Ungkapan emosional pun tertulis di kaus tersebut, sebagaimana dibagikan oleh penyerang Julian Alvarez melalui Instagram Story-nya.
“Untuk pria yang mengubah hidup kami, memberi kami momen tak terlupakan, dan membuat kami percaya bahwa mimpi itu mungkin… Bagian terbaiknya bukan hanya melihatnya, tetapi menjalaninya bersama Anda. Selamat ulang tahun, Kapten, kami mencintaimu. Semoga kebahagiaan selalu menyertaimu,” tulis pesan itu.
Ucapan selamat ulang tahun juga datang dari berbagai pihak, termasuk FIFA, klubnya saat ini Inter Miami CF, serta mantan klubnya FC Barcelona. Sementara itu, di kampung halamannya, Rosario, Argentina, sekitar lima ribu anak sekolah turut merayakan hari spesial Messi dengan menyanyikan lagu Selamat Ulang Tahun dengan membawa bendera kecil sebagai bentuk penghormatan kepada sang idola.
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