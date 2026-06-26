Piala Dunia 2026 Belum Selesai, Lionel Messi Sudah Kasih Sinyal Kemungkinan Merumput di Piala Dunia 2030

Kapten timnas Argentina Lionel Messi. (ig @afaseleccion)
JawaPos.com - Lionel Messi kembali memunculkan harapan bagi para penggemarnya. Meski usianya sudah menginjak 39 tahun, sang kapten Argentina belum sepenuhnya menutup kemungkinan tampil di Piala Dunia 2030.
Jika benar terjadi, Messi akan mencatat sejarah sebagai pemain pertama yang tampil dalam tujuh edisi Piala Dunia putra, sebuah rekor yang belum pernah dicapai siapa pun.
Saat ini, Messi sedang menjalani Piala Dunia keenamnya, menyamai pencapaian Cristiano Ronaldo dan kiper Meksiko Guillermo Ochoa. Bedanya, Ochoa tidak selalu tampil di setiap edisi yang diikutinya, sementara Messi terus menjadi sosok utama bagi Argentina.
Sementara Ochoa dipastikan pensiun setelah turnamen ini dan Ronaldo mengisyaratkan kariernya kemungkinan berakhir setelah kontraknya bersama Al Nassr habis pada 2027, masa depan Messi masih menjadi tanda tanya.
Penampilan Messi di Piala Dunia 2026 sejauh ini masih luar biasa. Peraih delapan Ballon d'Or tersebut telah mencetak seluruh gol Argentina di turnamen ini dan kini berdiri sendiri sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Piala Dunia dengan koleksi 18 gol.
Meski begitu, melansir Sports Illustrated, ketika ditanya mengenai peluang tampil pada 2030, Messi memilih memberikan jawaban yang hati-hati.
“Saya tidak tahu. Sejujurnya, saya tidak memikirkan itu sekarang. Rasanya masih agak jauh, tetapi seperti yang saya katakan, saya menjalani hidup hari demi hari dan fokus pada saat ini.”
Ia menegaskan bahwa selama kondisi fisiknya masih memungkinkan, dirinya akan terus bermain.
“Saya akan terus bermain untuk beberapa waktu, selama saya masih bisa berkontribusi, merasa sehat secara fisik, dan membantu rekan satu tim, saya akan terus bermain.”
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