Dari Raja Turnamen Jadi  Tim Yang Mencari Jati Diri: Kisah Timnas Jerman yang Kehilangan Identitas

Kiper timnas Jerman Manuel Neuer. (Dok. Manuel Neuer)
JawaPos.com - Ada masa ketika melihat Jerman di bagan turnamen besar membuat banyak tim langsung waspada. Bukan karena mereka selalu memainkan sepak bola paling atraktif, melainkan karena kemampuan mereka untuk bertahan, bangkit, dan menang di momen-momen krusial.
Selama periode 2002 hingga 2017, Jerman menjadi salah satu tim nasional paling konsisten di dunia. Hampir setiap turnamen besar berakhir dengan kehadiran mereka di semifinal, final, atau bahkan mengangkat trofi. Konsistensi itu membuat Die Mannschaft dikenal sebagai "monster turnamen" yang selalu sulit disingkirkan.
Perjalanan tersebut dimulai di Piala Dunia 2002. Meski tidak masuk sebagai favorit utama, Jerman berhasil melaju hingga final sebelum kalah dari Brasil yang diperkuat Ronaldo Nazario.
Baca Juga:Graham Arnold Cerita Kehidupan Sebagai Pelatih Timnas Irak: Dari Jadwal Salat hingga Gairah Sepak Bola
Kegagalan itu menjadi fondasi bagi proses pembenahan besar sepak bola Jerman pada tahun-tahun berikutnya.
Di Piala Dunia 2006, mereka tampil sebagai tuan rumah dan berhasil finis di peringkat ketiga. Turnamen itu juga menjadi awal rivalitas yang semakin menyakitkan bagi Argentina setelah Jerman menang melalui adu penalti di perempat final.
Dua tahun kemudian, Jerman kembali menunjukkan kualitasnya dengan mencapai final Euro 2008.
Meski kalah dari Spanyol, mereka tetap menjadi salah satu kekuatan utama Eropa.
Generasi emas kemudian mulai mencapai puncaknya pada Piala Dunia 2010.
Dengan kombinasi pemain muda dan senior, Jerman tampil impresif. Inggris dikalahkan 4-1, sementara Argentina dihancurkan 4-0. Mereka kembali mengakhiri turnamen di empat besar.
Konsistensi berlanjut di Euro 2012 dengan pencapaian semifinal. Lalu datang momen yang dianggap sebagai puncak kejayaan sepak bola Jerman modern pada Piala Dunia 2014.
Kapolri Kenang Warisan Bung Karno, Tegaskan Semangat Pemimpin Bangsa Harus Terus Dijaga
Prediksi Skor Ekuador vs Curacao di Piala Dunia 2026: La Tri Wajib Menang demi Lolos ke Babak 32 Besar
Prediksi Skor Jerman vs Pantai Gading di Piala Dunia 2026: Ujian Sesungguhnya Die Mannschaft di Grup E
BGN Terbitkan SE Nomor 12 Tahun 2026, Layanan MBG Dihentikan Sementara saat Hari Libur
Gabriel Budi Blak-blakan, Agen Pemain Persebaya Surabaya Ungkap Sosok Paling Berkesan
Prediksi Susunan Pemain Timnas Brasil vs Haiti: Danilo Ingin Selecao Kuasai Permainan
Apa Itu Weton Tibo Pati dan Siapa Saja yang Mendapatkan Julukan Ini? Simak Misteri di Balik Nasib Weton Tibo Pati
TVRI Hilang? Begini Cara Memunculkan Sinyal TVRI untuk Nonton Piala Dunia 2026 Gratis
Jadwal Moto3 Ceko 2026! Veda Ega Pratama P14 dan Langsung Lolos Q2
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa