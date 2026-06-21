Dari Raja Turnamen Jadi  Tim Yang Mencari Jati Diri: Kisah Timnas Jerman yang Kehilangan Identitas

JawaPos.com - Ada masa ketika melihat Jerman di bagan turnamen besar membuat banyak tim langsung waspada. Bukan karena mereka selalu memainkan sepak bola paling atraktif, melainkan karena kemampuan mereka untuk bertahan, bangkit, dan menang di momen-momen krusial.

Selama periode 2002 hingga 2017, Jerman menjadi salah satu tim nasional paling konsisten di dunia. Hampir setiap turnamen besar berakhir dengan kehadiran mereka di semifinal, final, atau bahkan mengangkat trofi. Konsistensi itu membuat Die Mannschaft dikenal sebagai "monster turnamen" yang selalu sulit disingkirkan.

Perjalanan tersebut dimulai di Piala Dunia 2002. Meski tidak masuk sebagai favorit utama, Jerman berhasil melaju hingga final sebelum kalah dari Brasil yang diperkuat Ronaldo Nazario.

Kegagalan itu menjadi fondasi bagi proses pembenahan besar sepak bola Jerman pada tahun-tahun berikutnya.

Di Piala Dunia 2006, mereka tampil sebagai tuan rumah dan berhasil finis di peringkat ketiga. Turnamen itu juga menjadi awal rivalitas yang semakin menyakitkan bagi Argentina setelah Jerman menang melalui adu penalti di perempat final.

Dua tahun kemudian, Jerman kembali menunjukkan kualitasnya dengan mencapai final Euro 2008.

Meski kalah dari Spanyol, mereka tetap menjadi salah satu kekuatan utama Eropa.

Generasi emas kemudian mulai mencapai puncaknya pada Piala Dunia 2010.

Dengan kombinasi pemain muda dan senior, Jerman tampil impresif. Inggris dikalahkan 4-1, sementara Argentina dihancurkan 4-0. Mereka kembali mengakhiri turnamen di empat besar.