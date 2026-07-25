Jurgen Klopp Resmi Ditunjuk sebagai Pelatih Baru Timnas Jerman dengan Kontrak 4 Tahun

JawaPos.com – Jurgen Klopp resmi diumumkan sebagai pelatih baru tim nasional Jerman untuk menggantikan Julian Nagelsmann.

Dilansir dari laman Bein Sports pada Jum'at (24/7), Penunjukan tersebut dilakukan kurang dari satu bulan setelah Jerman tersingkir dari Piala Dunia FIFA 2026 usai kalah melalui adu penalti melawan Paraguay pada babak 32 besar.

Klopp menandatangani kontrak berdurasi empat tahun yang akan membuatnya menangani Jerman hingga Euro 2028 dan Piala Dunia 2030 apabila lolos kualifikasi.

Klopp menyatakan bahwa kesempatan melatih tim nasional merupakan kehormatan besar dalam kariernya.

Klopp mengaku bersyukur atas pengalaman yang diperoleh selama bekerja di Red Bull dan berharap dapat membangun tim yang solid serta mampu menyatukan masyarakat Jerman melalui sepak bola. Menurutnya, proses tersebut akan dijalani dengan penuh kerendahan hati, kesabaran, dan semangat kebersamaan.

Pelatih berusia 59 tahun itu memiliki rekam jejak yang impresif selama menangani Mainz, Borussia Dortmund, dan Liverpool. Sepanjang karier kepelatihannya, Klopp telah memimpin 1.080 pertandingan dengan catatan 588 kemenangan, 256 hasil imbang, dan 236 kekalahan.

Klopp juga sukses mempersembahkan berbagai gelar bergengsi, termasuk Bundesliga bersama Dortmund dan Liga Champions UEFA serta Liga Inggris bersama Liverpool.