Juergen Klopp Punya Tandem Baru, Per Mertesacker Jadi Direktur Olahraga DFB

JawaPos.com – Eks pemain bertahan Arsenal, Per Mertesacker, resmi ditunjuk sebagai direktur pelaksana bidang olahraga baru di Federasi Sepak Bola Jerman (DFB) menyusul kedatangan Juergen Klopp sebagai pelatih tim nasional.

Klopp menggantikan Julian Nagelsmann sebagai pelatih kepala setelah Jerman tersingkir di babak 32 besar Piala Dunia. Ia telah menandatangani kontrak berdurasi empat tahun yang berlaku hingga berakhirnya putaran final 2030.

Ini menandai peran manajerial pertama Klopp sejak meninggalkan Liverpool pada 2024, setelah sebelumnya menjabat sebagai kepala sepak bola global Red Bull sejak meninggalkan tugas di pinggir awal tahun lalu.

Namun, sosok berusia 59 tahun itu bukan satu-satunya wajah familiar yang bergabung dengan jajaran tim nasional. Mertesacker juga telah menandatangani kesepakatan yang berlaku hingga musim panas 2030.

Ia akan menggantikan Andreas Rettig sebagai direktur pelaksana bidang olahraga DFB mulai 1 Januari dengan kontrak pria 63 tahun tersebut berakhir pada akhir Desember setelah tiga tahun memegang jabatan tersebut.

Mertesacker akan mulai bertugas setelah rangkaian pertandingan Nations League mendatang ketika Jerman dijadwalkan menghadapi Belanda, Yunani, dan Serbia pada bulan September, Oktober, dan November.

Namun, ia akan mulai mengemban peran baru sebelum dimulainya kualifikasi Euro 2028 mendatang, yang menandai pekerjaan pertamanya sejak meninggalkan The Gunners pada akhir musim lalu.

"Saya sangat menantikan peran baru ini beserta tanggung jawab yang menyertainya. Saya senantiasa rutin menjalin komunikasi dengan DFB, bahkan setelah karier internasional saya berakhir,” buka Mertesacker.