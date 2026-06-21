Zlatan Ibrahimovic Sebut Amerika Serikat Calon Kuat Juara Piala Dunia 2026 Usai Kalahkan Australia 

JawaPos.com -Amerika Serikat terus menunjukkan bahwa mereka bukan sekadar tuan rumah di Piala Dunia 2026. Setelah mengamankan kemenangan 2-0 atas Australia, tim asuhan Mauricio Pochettino kini mendapat dukungan dari sosok yang tak pernah ragu melontarkan pendapat besar: Zlatan Ibrahimovic.

Legenda sepak bola asal Swedia itu percaya bahwa AS memiliki semua modal untuk melangkah jauh di turnamen ini. Menurutnya, momentum, rasa percaya diri, dan dukungan luar biasa dari publik tuan rumah bisa menjadi kombinasi yang sangat berbahaya bagi lawan mana pun.

Amerika Serikat memastikan tempat di babak gugur setelah meraih kemenangan kedua secara beruntun. Gol bunuh diri Cameron Burgess di awal pertandingan membuka keunggulan sebelum Alex Freeman memastikan kemenangan lewat sundulan yang apik.

Hasil tersebut menjadi pencapaian bersejarah bagi tim berjuluk Stars and Stripes. Untuk pertama kalinya sejak tahun 1930, Amerika Serikat berhasil mencatat dua kemenangan beruntun di Piala Dunia.

Melansir NDTV, Ibrahimovic pun tak ragu memasukkan mereka ke dalam daftar kandidat kuat juara.

"Jika Anda sebelumnya tidak percaya, saya akan mengulanginya; mulailah percaya. Mereka memiliki dukungan dari seluruh negeri, dan ketika Anda memiliki dukungan ini, sulit untuk mengalahkan Anda. Mereka tampil bagus hari ini. Sejujurnya, Australia bukanlah ancaman hari ini," kata Ibrahimovic kepada Fox Sports usai pertandingan.

Mantan striker AC Milan, Paris Saint-Germain, dan Manchester United itu juga menegaskan bahwa performa sebelum turnamen tidak lagi relevan. Baginya, yang terpenting adalah bagaimana sebuah tim tampil saat Piala Dunia berlangsung.

"Saya sudah mengatakannya sebelumnya, bahwa apa pun yang terjadi sebelum Piala Dunia (tidak penting). Yang penting adalah apa yang terjadi sekarang. Sekarang, momentum yang mereka miliki, itulah yang mereka butuhkan. Mereka hanya perlu terus membawa kepercayaan diri dari pertandingan ke pertandingan."

Dengan status sudah lolos ke fase gugur, Ibrahimovic bahkan melihat Amerika Serikat memiliki keuntungan tambahan untuk mengatur kebugaran skuad mereka.