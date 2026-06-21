Empat Highlight Usai Brasil Libas Haiti: Matheus Cunha Bersinar, Cedera Raphinha Hantui Carlo Ancelotti!

Matheus Cunha (kiri) menjadi pahlawan kemenangan Brasil atas Haiti dengan mencetak 2 gol. (Dok. Instagram/@cunha)
JawaPos.com - Setelah hasil imbang 1-1 yang mengecewakan melawan Maroko, Carlo Ancelotti menegaskan bahwa Brasil harus tampil lebih baik. Dan kemenangan 3-0 atas Haiti memang membawa Selecao kembali ke jalur kemenangan.
Namun, skor telak tersebut tidak sepenuhnya menggambarkan jalannya pertandingan. Ada sejumlah hal menarik yang bisa dipetik dari kemenangan Brasil, mulai dari keberuntungan yang berpihak kepada mereka, kelemahan Haiti, hingga munculnya kandidat kuat penyerang utama tim.
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1. Brasil Beruntung Mendapat Gol Pembuka
Kebuntuan akhirnya pecah pada menit ke-23 melalui Matheus Cunha. Namun, gol tersebut lahir lewat situasi yang cukup kontroversial.
Tembakan Vinicius Junior gagal diamankan dengan sempurna oleh kiper Haiti, Johny Placide. Bola liar yang sempat mengenai Hannes Delcroix justru jatuh ke kaki Cunha yang dengan tenang menceploskannya ke gawang.
Dalam prosesnya, kaki Cunha sempat mengenai betis Delcroix dan berpotensi dianggap sebagai pelanggaran. Namun, VAR tidak menemukan masalah dan gol tetap disahkan.
Gol itu menjadi titik balik yang membuat pertandingan jauh lebih mudah bagi Brasil. Padahal, melihat kualitas kedua tim, Selecao sebenarnya tidak membutuhkan bantuan keberuntungan untuk meraih kemenangan.
2. Haiti Justru Membantu Brasil Menang Mudah
Alih-alih bermain lebih rapat dan disiplin, Haiti malah memberikan ruang yang sangat besar kepada para pemain Brasil.
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