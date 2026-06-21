Ruben Dias Bela Cristiano Ronaldo di Tengah Banjir Kritik, Portugal Siap Hadapi Uzbekistan!

Ruben Dias (kanan) tampil di garis depan untuk memberikan dukungan kepada Cristiano Ronaldo. (Dok. Instagram/@rubendias)
JawaPos.com - Hasil imbang 1-1 melawan DR Congo pada laga pembuka Piala Dunia 2026 memicu banyak kritik terhadap timnas Portugal. Sosok yang paling menjadi sorotan tentu saja Cristiano Ronaldo, yang kembali gagal mencetak gol dan kini telah melewati 10 pertandingan turnamen besar tanpa gol.
Namun, di tengah derasnya kritik yang mengarah kepada sang kapten, Ruben Dias tampil di garis depan untuk memberikan dukungan.
Bek Manchester City itu menegaskan bahwa skuad Portugal tidak terlalu mempedulikan berbagai komentar dari luar dan menganggap semua itu hanyalah bagian dari dinamika kompetisi.
Ruben Dias: Kritik Itu Hanya Kebisingan
Melansir Sports Mole, berbicara dari markas latihan Portugal, Dias menegaskan bahwa timnya tidak terpengaruh oleh berbagai penilaian negatif yang muncul setelah hasil mengecewakan melawan DR Congo.
"Kritik itu tidak signifikan bagi kami, itu hanya kebisingan dan bagian dari kompetisi... itu semua hanya kebisingan," kata Dias.
"Hal itu selalu terjadi jika Anda mengalami pertandingan yang tidak berjalan dengan baik. Kami menutup diri dari kritik yang tidak perlu."
Menurut pemain berusia 29 tahun itu, tekanan besar bukanlah sesuatu yang baru, terutama bagi pemain sekaliber Ronaldo yang sudah terbiasa menghadapi sorotan sepanjang kariernya.
"Cristiano, tentu saja, sudah terbiasa menghadapi tekanan media yang biasanya kami hadapi di klub, tim nasional, turnamen dunia, kompetisi Eropa."
"Dalam kompetisi semacam ini, tidak akan pernah sempurna... ini adalah kompetisi yang hanya bisa dimenangkan jika Anda bermain bagus dari pertandingan ke pertandingan."
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