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Antonius Oskarianto Adur
Selasa, 16 Juni 2026 | 00.48 WIB

Timnas Belanda Ditahan Imbang Jepang, Tijjani Reijnders Senang dengan Kerja Sama dengan Ryan Gravenberch

Tijjani Reijnders saat laga melawan Jepang. (Dok. IG/@onsoranje) - Image

Tijjani Reijnders saat laga melawan Jepang. (Dok. IG/@onsoranje)

JawaPos.com - Tijjani Reijnders menyukai kerja samanya dengan Ryan Gravenberch meski timnas Belanda ditahan imbang Jepang pada pertandingan piala dunia. Laga yang berakhir dengan skor 2-2 tersebut dimainkan di AT&T Stadium, Senin (15/6) pukul 03.00 WIB.

Pada laga piala dunia melawan Jepang, lini tengah timnas Belanda dihuni Tijjani Reijnders, Ryan Gravenberch, dan Frenkie De Jong. Biasanya, Gravenberch lebih banyak bermain di belakang gelandang Manchester City itu, namun saat melawan Jepang mereka bermain di posisi 10.

Selama sesi latihan timnas Belanda, mereka sering dicoba untuk bermain lebih menyerang. Tijjani Reijnders merasa cocok dengan kerja sama bersama Ryan Gravenberch di lini tengah.

"Keputusan untuk melakukan perubahan dibuat oleh staf teknis. Kami telah berlatih selama beberapa hari terakhir dan hasilnya bagus. Dan saya pikir itu juga berjalan dengan baik di pertandingan ini," kata Tijjani Reijnders yang dikutip dari Voetbal International, Senin (15/6).

Gelandang 27 tahun tersebut mengaku lebih menyukai peran barunya di lini tengah daripada menjadi pemain nomor 10 sendirian. Menurut Reijnders, permainan timnas Belanda menjadi lebih terorganisir.

"Kami juga memainkan bola panjang beberapa kali hari ini, tetapi ketika kami masuk ke dalam permainan, saya pikir itu sedikit lebih terorganisir. Karena Ryan dan saya dapat menyibukkan lebih banyak pemain di lini tengah daripada ketika saya bermain sendirian di posisi nomor 10," jelas kakak kandung Eliano Reijnders itu.

Bermain lebih menyerang, membuat Gravenberch berhasil memberikan dua assist untuk gol Virgil Van Dijk dan Crysencio Summerville. Reijnders menegaskan bahwa mereka merupakan gelandang yang suka masuk ke dalam kotak penalti.

"Kami berdua adalah pemain yang suka masuk ke area penalti lawan, jadi cara ini sangat cocok," tandas Reijnders.

Kerja sama Reijnders dan Gravenberch akan kembali terlihat di laga melawan Swedia pada 21 Juni. Lawannya tersebut, baru saja menumbangkan Tunisia dengan skor 5-1.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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