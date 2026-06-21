Comeback Dramatis! Nadiem Amiri Puji Mentalitas Jerman Usai Tundukkan Pantai Gading

JawaPos.com - Timnas Jerman menunjukkan karakter kuat saat membalikkan keadaan dan mengalahkan Pantai Gading 2-1 dalam laga kedua fase grup Piala Dunia 2026, Sabtu malam. Sempat tertinggal lebih dulu, Der Panzer bangkit di babak kedua berkat dua gol dari supersub Deniz Undav.

Salah satu pemain yang berperan penting dalam kebangkitan tersebut adalah Nadiem Amiri. Gelandang berusia 29 tahun itu masuk pada menit ke-60 dan langsung memberikan dampak instan, termasuk assist untuk gol penyama kedudukan yang dicetak Undav.

Usai pertandingan, Amiri memuji semangat juang dan kekompakan yang ditunjukkan skuad asuhan Julian Nagelsmann.

Amiri: Jerman Kembali Memiliki Mentalitas yang Kuat

Melansir Bulinews, menurut pemain Mainz tersebut, kemenangan atas Pantai Gading menjadi bukti bahwa timnas Jerman kini memiliki mentalitas yang selama beberapa tahun terakhir sempat dipertanyakan.

“Ini adalah pertunjukan mentalitas yang luar biasa dari tim. Cara kami bangkit kembali… Jerman sudah lama tidak memiliki hal seperti ini – kekompakan tim yang begitu kuat, sehingga kami mendorong diri kami hingga batas maksimal dan tetap mampu membalikkan keadaan,” kata Amiri dalam wawancara pasca pertandingan.

Ia menambahkan bahwa rasa saling percaya di dalam tim menjadi faktor utama yang membuat Jerman mampu keluar dari tekanan dan mengamankan kemenangan penting.

“Kita semua bisa bangga pada diri kita sendiri. Kita tahu bahwa jika kita percaya pada diri sendiri dan saling percaya, kita bisa memenangkan pertandingan.”

Deniz Undav Kembali Jadi Pembeda