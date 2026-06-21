Logo JawaPos
HomePiala Dunia 2026
Author avatar - Image
Rizka Perdana Putra, Baskoro Yudho
Minggu, 21 Juni 2026 | 17.45 WIB

Bentrok Spanyol di Piala Dunia 2026, Arab Saudi Ingin Buktikan Kualitas Saudi Pro League

Arab Saudi saat menghadapi Uruguay di Piala Dunia 2026, Selasa (16/6), dengan hasil akhir imbang 1-1. (Dok. Instagram/@saudint) - Image

Arab Saudi saat menghadapi Uruguay di Piala Dunia 2026, Selasa (16/6), dengan hasil akhir imbang 1-1. (Dok. Instagram/@saudint)

JawaPos.com — Spanyol turut berperan dalam perkembangan sepak bola Arab Saudi. Tidak hanya ketika Arab Saudi memenangi bidding tuan rumah Piala Dunia 2034. Tapi juga dalam mendongkrak kualitas Saudi Pro League (SPL).

Ya, Piala Dunia tahun ini jadi Piala Dunia pertama yang digelar setelah SPL memasuki era baru pada 2023. Ditandai masuknya beberapa superstar sepak bola Eropa seperti Cristiano Ronaldo, Neymar Jr, Karim Benzema, Sadio Mane, N’Golo Kante, dan sebagainya.

Spanyol, melalui Federasi Sepak Bola Spanyol (RFEF) juga telah menggelar Supercopa de Espana di Saudi sejak 2022. Tujuannya untuk meningkatkan animo sepak bola di negara tersebut.

Pemain dan pelatih dari Spanyol pun banyak berdatangan ke SPL. Total, di musim 2025—2026 tercatat sebanyak sebelas pemain dari Spanyol yang berlaga di SPL. Empat besar terbanyak selain Brasil (27), Prancis (18), dan Portugal (14).

Dengan kualitasnya itu, SPL pun tercatat sebagai liga di luar liga elite Eropa terbanyak yang mengirimkan wakilnya dalam Piala Dunia 2026. Sebanyak 49 pemain-pemain klub SPL berlaga di Piala Dunia.

Karena itulah duel antara Arab Saudi melawan Spanyol di Atlanta Stadium, Atlanta malam nanti WIB, bisa jadi pembuktian kualitas SPL. Termasuk pemain dari The Falcons, julukan timnas Arab Saudi, dan Spanyol yang bermain di SPL.

Dari 26 anak buah Georgios Dionis, 25 pemain di antaranya membela klub-klub SPL. ’’Kami membawa nama baik sepak bola Arab Saudi di hadapan Spanyol. Kami tidak gentar,’’ sebut gelandang Arab Saudi Mohammed Kanno, dilansir dari laman Goal.

Sebelumnya, kerja sama Spanyol-Arab Saudi di sepak bola juga pernah jadi awal masuknya beberapa talenta hebat Arab Saudi ke LALIGA. Contohnya, Salem Al-Dawsari dan Jaber Issa ke Villarreal CF pada Januari 2018.

Selain itu Yahya Al Shehri-Marwan Othman ke CD Leganes, Nooh Al-Mousa ke Real Valladolid, Fahad Al-Muwallad ke Levante UD, Ali Al-Namer ke Numancia CF, Amdulmajeed Al-Sulayhem ke Rayo Vallecano, dan Ashabab Abdullah main di Sporting Gijon. Al-Dawsari masih jadi kapten Arab Saudi saat ini.

Sebaliknya, dana investasi besar investor Arab Saudi disuntikkan ke klub-klub Spanyol. Maskapai Riyadh Air misalnya. Mereka menjadi sponsor Atletico Madrid. UD Almeria juga diakuisisi pengusaha Arab Saudi, Turki Al-Sheikh, sejak 2019.

Editor: Hendra
Tags
Artikel Terkait
Marc Cucurella Ditelepon Jose Mourinho, Diajak Gabung Real Madrid saat Latihan bareng Spanyol - Image
Piala Dunia 2026

Marc Cucurella Ditelepon Jose Mourinho, Diajak Gabung Real Madrid saat Latihan bareng Spanyol

Minggu, 21 Juni 2026 | 17.35 WIB

Klasemen Terbaru Piala Dunia 2026! Jerman Jadi Tim Ketiga Lolos 32 Besar Usai Gebuk Pantai Gading - Image
Piala Dunia 2026

Klasemen Terbaru Piala Dunia 2026! Jerman Jadi Tim Ketiga Lolos 32 Besar Usai Gebuk Pantai Gading

Minggu, 21 Juni 2026 | 17.20 WIB

Prediksi Skor Spanyol vs Arab Saudi di Piala Dunia 2026: La Roja Wajib Menang Demi Lolos ke 32 Besar - Image
Piala Dunia 2026

Prediksi Skor Spanyol vs Arab Saudi di Piala Dunia 2026: La Roja Wajib Menang Demi Lolos ke 32 Besar

Minggu, 21 Juni 2026 | 03.40 WIB

Terpopuler

Kapolri Kenang Warisan Bung Karno, Tegaskan Semangat Pemimpin Bangsa Harus Terus Dijaga - Image
1

Kapolri Kenang Warisan Bung Karno, Tegaskan Semangat Pemimpin Bangsa Harus Terus Dijaga

2

Prediksi Skor Ekuador vs Curacao di Piala Dunia 2026: La Tri Wajib Menang demi Lolos ke Babak 32 Besar

3

Prediksi Skor Jerman vs Pantai Gading di Piala Dunia 2026: Ujian Sesungguhnya Die Mannschaft di Grup E

4

BGN Terbitkan SE Nomor 12 Tahun 2026, Layanan MBG Dihentikan Sementara saat Hari Libur

5

Gabriel Budi Blak-blakan, Agen Pemain Persebaya Surabaya Ungkap Sosok Paling Berkesan

6

Prediksi Susunan Pemain Timnas Brasil vs Haiti: Danilo Ingin Selecao Kuasai Permainan

7

Apa Itu Weton Tibo Pati dan Siapa Saja yang Mendapatkan Julukan Ini? Simak Misteri di Balik Nasib Weton Tibo Pati

8

TVRI Hilang? Begini Cara Memunculkan Sinyal TVRI untuk Nonton Piala Dunia 2026 Gratis

9

Jadwal Moto3 Ceko 2026! Veda Ega Pratama P14 dan Langsung Lolos Q2

10

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore