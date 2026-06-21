Bentrok Spanyol di Piala Dunia 2026, Arab Saudi Ingin Buktikan Kualitas Saudi Pro League

JawaPos.com — Spanyol turut berperan dalam perkembangan sepak bola Arab Saudi. Tidak hanya ketika Arab Saudi memenangi bidding tuan rumah Piala Dunia 2034. Tapi juga dalam mendongkrak kualitas Saudi Pro League (SPL).

Ya, Piala Dunia tahun ini jadi Piala Dunia pertama yang digelar setelah SPL memasuki era baru pada 2023. Ditandai masuknya beberapa superstar sepak bola Eropa seperti Cristiano Ronaldo, Neymar Jr, Karim Benzema, Sadio Mane, N’Golo Kante, dan sebagainya.

Spanyol, melalui Federasi Sepak Bola Spanyol (RFEF) juga telah menggelar Supercopa de Espana di Saudi sejak 2022. Tujuannya untuk meningkatkan animo sepak bola di negara tersebut.

Pemain dan pelatih dari Spanyol pun banyak berdatangan ke SPL. Total, di musim 2025—2026 tercatat sebanyak sebelas pemain dari Spanyol yang berlaga di SPL. Empat besar terbanyak selain Brasil (27), Prancis (18), dan Portugal (14).

Dengan kualitasnya itu, SPL pun tercatat sebagai liga di luar liga elite Eropa terbanyak yang mengirimkan wakilnya dalam Piala Dunia 2026. Sebanyak 49 pemain-pemain klub SPL berlaga di Piala Dunia.

Karena itulah duel antara Arab Saudi melawan Spanyol di Atlanta Stadium, Atlanta malam nanti WIB, bisa jadi pembuktian kualitas SPL. Termasuk pemain dari The Falcons, julukan timnas Arab Saudi, dan Spanyol yang bermain di SPL.

Dari 26 anak buah Georgios Dionis, 25 pemain di antaranya membela klub-klub SPL. ’’Kami membawa nama baik sepak bola Arab Saudi di hadapan Spanyol. Kami tidak gentar,’’ sebut gelandang Arab Saudi Mohammed Kanno, dilansir dari laman Goal.

Sebelumnya, kerja sama Spanyol-Arab Saudi di sepak bola juga pernah jadi awal masuknya beberapa talenta hebat Arab Saudi ke LALIGA. Contohnya, Salem Al-Dawsari dan Jaber Issa ke Villarreal CF pada Januari 2018.

Selain itu Yahya Al Shehri-Marwan Othman ke CD Leganes, Nooh Al-Mousa ke Real Valladolid, Fahad Al-Muwallad ke Levante UD, Ali Al-Namer ke Numancia CF, Amdulmajeed Al-Sulayhem ke Rayo Vallecano, dan Ashabab Abdullah main di Sporting Gijon. Al-Dawsari masih jadi kapten Arab Saudi saat ini.