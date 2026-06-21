Klasemen Terbaru Piala Dunia 2026! Jerman Jadi Tim Ketiga Lolos 32 Besar Usai Gebuk Pantai Gading

Jerman jadi tim ketiga yang lolos ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 usai gebuk Pantai Gading. (Instagram.com/@flowirtz)
JawaPos.com - Jerman berhasil meraih tiket ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 usai mengalahkan Pantai Gading, 2-1, Minggu (21/6). Keberhasilan tersebut sekaligus memutus tren buruk selalu terhenti di fase grup pada dua edisi Piala Dunia terakhir, 2018 dan 2022.
Tak seperti saat bertemu Curacao, Jerman mendapat perlawanan sengit dari Pantai Gading. Bahkan wakil Afrika tersebut mampu unggul lebih dulu pada babak pertama melalui sepakan Frank Kessie.
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Memasuki babak kedua, perubahan yang dilakukan pelatih Julian Nagelsmann dengan memasukkan Deniz Undaz berbuah manis. Striker Vfb Stuttgart mencetak dua gol pada menit 64 dan 90+3 untuk mengunci tiga poin bagi Die Manschaft.
Enam poin dari dua pertandingan membuat Jerman memutus kutukan selalu gagal lolos fase knockout sejak Piala Dunia 2018. Pada laga terakhir, Florian Wirtz dan rekan akan bertemu Ekuador.
Sementara itu Belanda sukses mencukur Swedia dengan skor telak 5-1. Cody Gakpo dan Brian Brobbey masing-masing mengemas dua gol, yang dilengkapi Crysencio Summervile untuk membawa De Oranje meraih poin penuh.
Kemenangan tersebut membuat Belanda memuncaki klasemen grup F dengan empat poin, dan menjaga peluang lolos ke 32 besar.
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