Aksi Nyeleneh Suporter Brasil Pakaikan Jersey Argentina ke Patung Rocky, Berharap Dapat Kutukan

JawaPos.com - Suporter timnas Brasil mencuri perhatian menjelang laga Piala Dunia melawan Haiti dengan aksi nyeleneh di Philadelphia. Para supporter itu berkumpul di sekitar patung ikonik Rocky Balboa dalam sebuah banderazo meriah. Banderazo merupakan tradisi unik dari Amerika Latin untuk berkumpul bersama sejumlah suporter negara tertentu di ruang publik sebelum pertandingan.

Aksi itu semakin unik ketika seorang pendukung Timnas Brasil memakaikan jersey tim nasional Argentina pada patung yang dikenal sebagai pembawa kutukan atau sial. Dengan memasangkan jersey Argentina pada salah satu landmark paling dikenal di Philadelphia itu, para suporter Brasil seolah ingin mengirim nasib buruk kepada rival abadinya itu di piala dunia.

Momen unik itu pun dengan cepat menyebar luas di media sosial. Sebelumnya, menjelang kedatangan ribuan pengunjung internasional untuk Piala Dunia 2026, otoritas Kota Philadelphia telah mengeluarkan imbauan yang terbilang unik.

Dalam pesan yang dibagikan melalui Instagram resminya, pejabat pariwisata meminta para suporter untuk tidak mengenakan atribut tim nasional mereka pada patung ikonik Rocky Balboa yang berada di luar Philadelphia Museum of Art. Imbauan itu merujuk pada kepercayaan lokal yang dikenal sebagai kutukan Rocky atau Rocky curse.

“Philadelphia tidak sabar menyambut Anda! (Tapi Rocky tidak membutuhkan jersey Anda),” tulis pihak otoritas @visitpa.

Dilansir dari Diario AS, Rocky Balboa sebenarnya merupakan karakter petinju fiksi yang diperankan Sylvester Stallone yang telah lama menjadi salah satu simbol paling dikenal di kota itu. Selama bertahun-tahun, suporter tim tamu kerap memasangkan atribut tim mereka pada patung Rocky menjelang pertandingan besar melawan tim asal Philadelphia.

Menurut cerita yang berkembang di kalangan warga lokal, aksi itu kerap berujung buruk bagi tim yang didukung. Kutukan itu semakin dikenal setelah beberapa kekalahan menimpa tim besar yang sebelumnya mendandani patung Rocky, seperti Minnesota Vikings sebelum final NFC 2018, New England Patriots jelang Super Bowl, serta San Francisco 49ers dalam babak play off.

Meski belum pernah terbukti secara ilmiah, pola itu telah menjadi bagian dari mitos olahraga di Philadelphia. Saat ini, Brasil berada di puncak grup C setelah membuat Haiti menjadi tim pertama yang angkat kaki dari Piala Dunia 2026.