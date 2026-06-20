Jeda Kompetisi, Gelandang Persib Bandung Luciano Guaycochea Pilih Kumpul dengan Keluarga di Argentina

JawaPos.com - Gelandang Persib Bandung, Luciano Guaycochea, memanfaatkan masa libur kompetisi dengan pulang ke kampung halamannya di Santa Rosa, La Pampa, Argentina.

Setelah menjalani musim pertamanya bersama Persib Bandung, pemain yang akrab disapa Lucho itu memilih menghabiskan waktu dengan keluarga dan orang-orang terdekat.

Libur kompetisi menjadi kesempatan berharga bagi pemain berusia 34 tahun tersebut untuk melepas penat setelah menjalani jadwal padat sepanjang musim 2025/2026. Di tengah suasana yang jauh dari hiruk pikuk sepak bola profesional, Lucho menikmati keseharian yang sederhana bersama keluarga besarnya.

Menurutnya, tidak banyak aktivitas yang dilakukan selama berada di Santa Rosa. Sebagian besar waktunya dihabiskan di rumah bersama keluarga. Sesekali, ia juga menyempatkan diri bertemu teman-teman lama dan kerabat yang sudah lama tidak ditemuinya.

"Saya berada di kampung halaman, Santa Rosa, La Pampa. Jujur, tidak banyak yang bisa dilakukan selain seharian bersama keluarga. Kadang, saya keluar mengunjungi beberapa teman dan keluarga besar," ujar Lucho.

Meski sedang berlibur, sepak bola tetap tidak sepenuhnya lepas dari kehidupannya. Keluarga besar Guaycochea memang dikenal memiliki hubungan erat dengan dunia sepak bola.

Bahkan, Lucho merupakan sepupu dari gelandang Liverpool dan Tim Nasional Argentina, Alexis Mac Allister.

Selama berada di kampung halaman, ia juga sempat mengunjungi akademi sepak bola milik pamannya. Di sana, Lucho menjalani latihan ringan untuk menjaga kondisi fisiknya agar tetap bugar menjelang persiapan musim baru.