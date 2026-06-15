Kaka Percaya Carlo Ancelotti Akan Membalikkan Keadaan Timnas Brasil di Piala Dunia 2026

JawaPos.com - Hasil imbang 1-1 melawan Maroko di laga pembuka Piala Dunia 2026 memunculkan banyak pertanyaan tentang timnas Brasil. Namun, legenda Selecao Kaka, yakin Carlo Ancelotti memiliki pengalaman dan kemampuan yang cukup untuk membawa tim keluar dari situasi sulit.

Timnas Brasil sempat dibuat kesulitan oleh juara Afrika di laga piala dunia. Maroko tampil dominan pada babak pertama dan membuka keunggulan melalui gol indah Ismael Saibari.

Tim asuhan Walid Regragui bahkan hampir menggandakan keunggulan lewat Achraf Hakimi sebelum Vinicius Junior mencetak gol penyeimbang yang menyelamatkan Brasil dari kekalahan.

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Pergantian taktik yang dilakukan Ancelotti saat turun minum, dengan menarik Casemiro dan Roger Ibanez, membuat permainan Brasil membaik pada babak kedua. Meski demikian, performa Selecao masih jauh dari kata meyakinkan.

Kaka: Ancelotti Tahu Cara Keluar dari Tekanan Melansir ESPN, Kaka yang menjadi bagian dari skuad juara dunia Brasil pada 2002, menilai pengalaman panjang Ancelotti sebagai pelatih elite menjadi alasan utama mengapa dia optimistis.

"Saya pikir meskipun ini Piala Dunia pertamanya, dia memiliki banyak pengalaman menghadapi momen-momen penuh tekanan, momen-momen sulit, momen-momen di mana dia harus menemukan solusi," kata Kaka kepada ESPN.

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"Oleh karena itu, saya pikir dan percaya dia akan menemukan solusi itu," imbuh dia.

Mantan pemain AC Milan dan Real Madrid itu juga mengingatkan bahwa hasil buruk di laga pertama bukan berarti akhir dari segalanya. "Tidak ada yang memenangkan Piala Dunia di pertandingan pertama mereka. Kita punya contoh baru-baru ini dari Argentina yang kalah di pertandingan pembuka tetapi kemudian memenangkan Piala Dunia," uangkap Kaka.