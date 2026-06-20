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Andre Rizal Hanafi
Sabtu, 20 Juni 2026 | 18.55 WIB

Keisuke Honda Ingatkan Timnas Jepang Soal Brasil: Kemenangan Uji Coba Tak Bisa Jadi Patokan di Piala Dunia

Legenda sepak bola Jepang Keisuke Honda. (Istimewa) - Image

Legenda sepak bola Jepang Keisuke Honda. (Istimewa)

JawaPos.com - Pernyataan legenda sepak bola Jepang Keisuke Honda, menjadi perhatian publik setelah membahas peluang Timnas Jepang menghadapi Brasil pada babak gugur Piala Dunia 2026. 

Menurut Keisuke Honda, timnas Jepang sebaiknya tidak berharap bertemu Brasil lebih awal di piala dunia. Sebab, kualitas dan tekanan yang dihadapi tim berjuluk Selecao itu sangat berbeda dibandingkan tim lain.

Dalam komentarnya, Keisuke Honda menyinggung anggapan sebagian suporter yang merasa timnas Jepang tidak perlu takut menghadapi Brasil di piala dunia. Sebab, jepang pernah meraih kemenangan dalam laga persahabatan. 

Namun, mantan pemain AC Milan tersebut menilai perbandingan itu tidak relevan untuk dijadikan ukuran dalam turnamen sebesar Piala Dunia. Honda menegaskan, Brasil yang tampil dalam pertandingan persahabatan berbeda dengan Brasil saat berlaga di ajang resmi.

Dia menyebut tekanan yang diterima para pemain Brasil sangat besar karena mereka selalu dibebani target untuk menjadi juara dunia. Menurut Honda, ekspektasi publik terhadap Brasil membuat setiap pertandingan memiliki bobot yang jauh lebih tinggi. 

Bahkan ketika mampu mencapai perempat final, hasil tersebut masih bisa dianggap sebagai kegagalan oleh banyak pendukung sepak bola di negara tersebut. Situasi itu, kata Honda, sangat berbeda dengan Jepang.

Samurai Biru memang terus menunjukkan perkembangan dalam beberapa edisi Piala Dunia terakhir, tetapi target dan ekspektasi publik masih berada pada level yang berbeda.

Honda memberikan contoh bahwa jika Jepang berhasil menembus babak delapan besar, pencapaian tersebut akan menjadi sejarah baru yang disambut meriah oleh masyarakat. Sebaliknya, bagi Brasil, hasil serupa belum tentu dianggap sukses karena standar yang telah mereka bangun selama puluhan tahun jauh lebih tinggi.

Pernyataan Honda pun memunculkan berbagai tanggapan di kalangan penggemar sepak bola. Sebagian menilai komentarnya realistis karena mencerminkan kondisi sebenarnya di sepak bola internasional. 

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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