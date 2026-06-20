Keisuke Honda Ingatkan Timnas Jepang Soal Brasil: Kemenangan Uji Coba Tak Bisa Jadi Patokan di Piala Dunia

Legenda sepak bola Jepang Keisuke Honda. (Istimewa)
JawaPos.com - Pernyataan legenda sepak bola Jepang Keisuke Honda, menjadi perhatian publik setelah membahas peluang Timnas Jepang menghadapi Brasil pada babak gugur Piala Dunia 2026.
Menurut Keisuke Honda, timnas Jepang sebaiknya tidak berharap bertemu Brasil lebih awal di piala dunia. Sebab, kualitas dan tekanan yang dihadapi tim berjuluk Selecao itu sangat berbeda dibandingkan tim lain.
Dalam komentarnya, Keisuke Honda menyinggung anggapan sebagian suporter yang merasa timnas Jepang tidak perlu takut menghadapi Brasil di piala dunia. Sebab, jepang pernah meraih kemenangan dalam laga persahabatan.
Baca Juga:Prediksi Susunan Pemain Timnas Jerman vs Pantai Gading: Manuel Neuer Ingin Segel Tempat ke 32 Besar
Namun, mantan pemain AC Milan tersebut menilai perbandingan itu tidak relevan untuk dijadikan ukuran dalam turnamen sebesar Piala Dunia. Honda menegaskan, Brasil yang tampil dalam pertandingan persahabatan berbeda dengan Brasil saat berlaga di ajang resmi.
Dia menyebut tekanan yang diterima para pemain Brasil sangat besar karena mereka selalu dibebani target untuk menjadi juara dunia. Menurut Honda, ekspektasi publik terhadap Brasil membuat setiap pertandingan memiliki bobot yang jauh lebih tinggi.
Bahkan ketika mampu mencapai perempat final, hasil tersebut masih bisa dianggap sebagai kegagalan oleh banyak pendukung sepak bola di negara tersebut. Situasi itu, kata Honda, sangat berbeda dengan Jepang.
Baca Juga:Kalah dari Timnas Kolombia, Uzbekistan Justru Dapat Pujian Berkat Sikap Terpuji di Ruang Ganti
Samurai Biru memang terus menunjukkan perkembangan dalam beberapa edisi Piala Dunia terakhir, tetapi target dan ekspektasi publik masih berada pada level yang berbeda.
Honda memberikan contoh bahwa jika Jepang berhasil menembus babak delapan besar, pencapaian tersebut akan menjadi sejarah baru yang disambut meriah oleh masyarakat. Sebaliknya, bagi Brasil, hasil serupa belum tentu dianggap sukses karena standar yang telah mereka bangun selama puluhan tahun jauh lebih tinggi.
Pernyataan Honda pun memunculkan berbagai tanggapan di kalangan penggemar sepak bola. Sebagian menilai komentarnya realistis karena mencerminkan kondisi sebenarnya di sepak bola internasional.
BGN Terbitkan SE Nomor 12 Tahun 2026, Layanan MBG Dihentikan Sementara saat Hari Libur
TVRI Hilang? Begini Cara Memunculkan Sinyal TVRI untuk Nonton Piala Dunia 2026 Gratis
Bocor ke Publik! 2 Alasan Krusial Ramadhan Sananta Mau Gabung ke Persebaya Surabaya
Apa Itu Weton Tibo Pati dan Siapa Saja yang Mendapatkan Julukan Ini? Simak Misteri di Balik Nasib Weton Tibo Pati
Sudah Masuk KBLI, Konten Kreator Didorong Punya NIB untuk Perkuat Legalitas
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Pembagian Grup Liga 2 2026/2027 Berubah, PSIS Semarang dan Persiku Kudus Geser ke Wilayah Barat
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!
PP Muhammadiyah Minta MBG Dihentikan Sementara, Sebut Mudaratnya Lebih Banyak
Momen Republik Ceko dan Afrika Selatan Harus Puas Bermain Imbang 1-1