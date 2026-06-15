Carlo Ancelotti Minta Timnas Brasil Tingkatkan Performa Jika Ingin Melangkah Jauh di Piala Dunia 2026

JawaPos.com - Timnas Brasil gagal mengawali perjalanan mereka di Piala Dunia 2026 dengan kemenangan setelah ditahan Maroko 1-1 pada laga pembuka Grup C di Stadion MetLife, East Rutherford, New Jersey. Melansir Reuters, pelatih Selecao Carlo Ancelotti mengakui, timnya belum tampil sesuai harapan.

Menurut dia, timnas Brasil terlalu mudah kehilangan bola dan tidak memiliki keseimbangan permainan, terutama sepanjang babak pertama. "Kami tidak bermain bagus: beberapa tekel, tim yang sangat tidak seimbang, kami kehilangan beberapa bola dan saya pikir kami harus berbuat lebih baik dalam hal itu," kata Ancelotti.

Maroko lebih dulu memimpin pada menit ke-21 melalui Ismael Saibari. Gol tersebut lahir dari serangan balik cepat yang diawali umpan terobosan Brahim Diaz.

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Namun, Brasil berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-32 lewat aksi individu Vinicius Junior. Penyerang Real Madrid itu menusuk dari sisi kiri sebelum melepaskan tendangan melengkung kaki kanan yang tak mampu dihentikan Yassine Bounou.

Meski skor kembali imbang, permainan Brasil belum sepenuhnya meyakinkan. Ancelotti mengakui timnya baru menunjukkan peningkatan setelah turun minum, terutama setelah melakukan sejumlah pergantian pemain.

Selecao mampu mengontrol pertandingan dengan lebih baik pada babak kedua, tetapi tetap kesulitan membongkar pertahanan disiplin milik Maroko. Pelatih asal Italia itu menegaskan dirinya tidak terlalu kecewa dengan hasil imbang tersebut, tetapi juga tidak merasa puas.

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"Saya tidak kecewa dengan hasil ini dan saya juga tidak puas," ujar mantan pelatih Real Madrid tersebut.

Ancelotti juga mengisyaratkan bahwa komposisi starting XI Brasil masih bisa berubah sepanjang turnamen berlangsung. Ia menilai perjalanan menuju gelar juara tidak ditentukan hanya dari satu pertandingan.