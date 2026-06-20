Dicoret dari Skuad Inggris, Harry Maguire Pilih Jualan Stiker Koleksi Piala Dunia di New York

JawaPos.com - Bek tengah Harry Maguire pillih berjualan stiker Panini setelah dirinya tidak mendapat kesempatan untuk memperkuat skuad Inggris di Piala Dunia 2026. Pemain berusia 33 tahun itu sebelumnya mengaku terkejut setelah namanya tidak tercantum dalam daftar 26 pemain yang dipanggil untuk memperkuat tim nasional Inggris.

Keputusan itu disampaikan langsung oleh pelatih Thomas Tuchel lewat panggilan video yang disebut Maguire berlangsung cukup canggung. Meski mengalami kekecewaan besar karena gagal tampil di panggung internasional, Maguire tetap profesional dan berusaha menikmati momen di luar lapangan. Maguire bahkan terbang ke Amerika Serikat dan terlihat berinteraksi langsung dengan para penggemar.

Pada Jumat (19/6) waktu setempat, Maguire terlihat menjual stiker Panini kepada anak-anak di kawasan Rockefeller Center, New York. Stiker Panini sendiri merupakan stiker koleksi khas Piala Dunia yang dibuat oleh perusahaan asal Italia. Kehadiran Maguire pun langsung menarik perhatian para penggemar muda yang tidak menyangka dapat bertemu langsung dengan eks kapten Manchester United itu.

Dilansir dari The Sun, Maguire juga menyempatkan diri menghadiri acara di sebuah bar penggemar Manchester United di kawasan Times Square. Dalam kesempatan itu, Maguire menjawab berbagai pertanyaan dari penggemar dan berbagi pandangannya mengenai performa tim nasional Inggris di Piala Dunia 2026.

Kunjungan Maguire ke New York juga berkaitan dengan keterlibatannya sebagai tamu spesial dalam podcast “The Rest is Football” yang dipandu oleh Gary Lineker dan ditayangkan di Netflix. Dalam podcast itu, Maguire turut memberikan analisis terkait perjalanan Inggris serta para pesaing mereka di turnamen.

Namun, suasana sempat menjadi canggung ketika Lineker memuji keputusan Tuchel dalam laga kemenangan Inggris atas Kroasia. Lineker sempat menyinggung soal pemain-pemain yang tidak dipanggil, sebelum menyadari bahwa Maguire berada di sampingnya. Lineker kemudian dengan cepat menambahkan pengecualian, menyadari kekeliruannya.

Untuk posisi bek tengah, Inggris sendiri membawa sejumlah nama seperti John Stones, Ezri Konsa, Marc Guehi, Dan Burn, dan Jarell Quansah. Absennya Maguire dari daftar itu menjadi salah satu keputusan yang cukup mengejutkan. Maguire bahkan sempat mengungkapkan rasa kecewanya lewat media sosial. “Saya yakin bisa memainkan peran penting untuk negara saya musim panas ini. Saya sangat terkejut dan kecewa dengan keputusan ini,” tulisnya.

Meskipun demikian, Maguire tetap menunjukkan dukungannya kepada rekan-rekannya di tim nasional. Maguire mengaku bangga pernah mengenakan seragam Inggris dan berharap tim dapat meraih hasil terbaik di turnamen. “Saya selalu menikmati setiap momen membela negara dan saya mendoakan yang terbaik untuk tim musim panas ini,” tutupnya.