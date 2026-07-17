Inggris Gagal ke Final Piala Dunia 2026, Marc Guehi Soroti Keputusan Thomas Tuchel Bermain Bertahan

Thomas Tuchel. (instagram @england)
JawaPos.com - Harapan Timnas Inggris untuk mengakhiri puasa gelar Piala Dunia kembali pupus.
The Three Lions harus mengakui keunggulan Argentina dengan skor 1-2 pada semifinal Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Atlanta, Kamis (16/7).
Kekalahan tersebut tidak hanya memunculkan kritik dari para pengamat sepak bola Inggris, tetapi juga dari dalam skuad sendiri.
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Bek Inggris, Marc Guehi, secara terbuka mengaku kurang sependapat dengan pendekatan permainan yang diterapkan pelatih Thomas Tuchel setelah timnya unggul lebih dulu.
Inggris sebenarnya berada di atas angin ketika Anthony Gordon mencetak gol pembuka pada menit ke-55. Namun keunggulan itu tidak bertahan lama.
Argentina perlahan mengambil alih jalannya pertandingan sebelum akhirnya membalikkan keadaan melalui gol Enzo Fernandez dan Lautaro Martinez, yang mencetak gol kemenangan pada masa injury time.
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Menurut Guehi, Inggris seharusnya tetap bermain agresif setelah membuka keunggulan. Ia menilai tim terlalu cepat memilih bertahan sehingga memberikan kesempatan kepada Argentina untuk menguasai pertandingan.
Bek berusia 26 tahun itu mengungkapkan bahwa setelah unggul, atmosfer di lapangan berubah. Para pemain lebih banyak bertahan daripada berusaha menambah gol, sesuatu yang menurutnya tidak cukup efektif ketika menghadapi tim sekelas Argentina.
Statistik pertandingan memperlihatkan perubahan drastis tersebut. Setelah Anthony Gordon membawa Inggris memimpin, penguasaan bola Inggris hanya berada di angka sekitar 12 persen hingga gol penentu Lautaro Martinez tercipta pada menit ke-92.
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