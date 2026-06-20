Prediksi Duel Hidup-Mati Belanda vs Swedia di Piala Dunia 2026, De Oranje Wajib Menang!

Kapten Belanda, Virgil van Dijk. (X.com/@OnsOranje)
JawaPos.com - Jadwal Piala Dunia 2026 matchday 2 dari Grup F akan menyajikan duel menarik antara Belanda vs Swedia, Minggu (21/6) di NRG Stadium, Houston. Pada laga kedua ini, De Oranje wajib menang untuk memudahkan langkah lolos ke fase knockout.
Pada laga pertama Piala Dunia 2026, Belanda harus puas meraih satu poin saat bersua Jepang, 2-2. Hasil tak terlalu buruk mengingat sang lawan sedang dalam performa apik kala bertemu tim Eropa.
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Menghadapi Swedia, hasil serupa tak boleh diulangi sebab akan memberatkan langkah untuk melaju ke babak 32 besar. Pasalnya, Swedia sudah mengoleksi tiga poin saat mencukur Tunisia 5-1 pada laga pertama Grup F Piala Dunia 2026.
Raihan poin penuh dengan selisih gol besar tersebut membuat peluang Alexander Isak dan rekan untuk lolos dari fase grup terbuka lebar. Kemenangan Swedia tersebut, mau tidak mau membuat Virgil van Dijk dan kawan-kawan harus meraup tiga poin.
Pelatih Belanda, Ronald Koeman mengungkapkan laga melawan Swedia akan sulit sebab sang lawan dihuni para pemain hebat.
"Itu sulit, tentu saja, bermain menghadapi negara dengan banyak pemain hebat. Tapi kami harus masuk ke lapangan mengetahui bahwa kami harus mendapatkan hasil yang diinginkan," ucap pelatih Belanda Ronald Koeman dikutip dari laman resmi FIFA.
Mantan pelatih Barcelona tersebut mengatakan persiapan timnya tidak mengalami perubahan.
"Bagaimana saya mempersiapkan diri? Seperti biasa. Anda tidak berpikir bahwa ini melawan negara yang lebih hebat, tetapi Anda harus mempersiapkan diri dengan cara yang sama," tegas Koeman.
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Minggu, 21 Juni 2026
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