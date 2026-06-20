Folarin Balogun Puji Alex Freeman Usai Cetak Gol untuk Timnas Amerika Serikat dan Tumbangkan Australia

JawaPos.com - Folarin Balogun berikan pujian kepada Alex Freeman setelah tim nasional Amerika Serikat mengalahkan Australia. Laga yang berakhir dengan skor 2-0 tersebut dimainkan di Lumen Field, Sabtu (20/6).

Timnas Amerika Serikat berhasil unggul cepat pada menit ke-11 melalui gol bunuh diri pemain Australia Cameron Burgess. Menurut Folarin Balogun, gol cepat tersebut membuat tim tuan rumah bisa menjalani laga dengan mudah.

Selain itu, pujian diberikan Folarin Balogun kepada Alex Freeman yang mencetak satu-satunya gol untuk timnas Amerika Serikat. Penyerang 24 tahun tersebut merasa senang rekan setimnya bisa melakukan gol debutnya di Piala Dunia.

"Kami ingin memulai dengan cepat seperti saat melawan Paraguay dan itu membuat pertandingan jauh lebih mudah. ​​Saya sangat senang untuk Alex Freeman – dia sangat rendah hati dan bersahaja – yang mencetak gol pertamanya di Piala Dunia. Mampu membalas kepercayaan para penggemar di panggung terbesar sangat berarti bagi saya," kata Folarin Balogun yang dikutip laman resmi FIFA, Sabtu (20/6).

Setelah kemenangan melawan Australia, timnas Amerika Serikat langsung beristirahat dan memulihkan kondisi fisik. Balogun juga menegaskan bahwa mereka tetap mengincar kemenangan melawan Turki meski sudah lolos ke babak 32 besar.

"Kami masih ingin memenangkan pertandingan berikutnya melawan Turki. Yang terpenting adalah kami tetap rendah hati, dan saya yakin kami dapat melakukan hal-hal baik," pungkas pemain AS Monaco tersebut.

Pada laga kemenangan melawan Australia, Balogun tidak mampu menambah koleksi golnya. Secara statistik yang dilansir Fotmob, dua tendangan yang dilepaskannya berhasil diblok dengan baik oleh bek Australia.