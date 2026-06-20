3 Fakta Moto3 Ceko 2026: Veda Ega Pratama Amankan Q2 Usai Diskualifikasi Eddie O'Shea

JawaPos.com — Veda Ega Pratama memastikan tiket langsung ke Q2 Moto3 Ceko 2026 di Sirkuit Brno setelah naik ke posisi ke-14 hasil sesi Practice.

Ada tiga fakta penting yang mengantar pembalap Honda Team Asia itu lolos ke Q2, yakni diskualifikasi Eddie O'Shea, catatan waktu kompetitif Veda Ega Pratama, dan dominasi Hakim Danish yang kembali memecahkan rekor lap.

Bagaimana Veda Ega Pratama Bisa Lolos Langsung ke Q2? Veda Ega Pratama awalnya berada di posisi ke-15 pada akhir sesi Practice Moto3 Ceko 2026. Posisi tersebut belum cukup untuk mengamankan tempat langsung di Q2.

Situasi berubah setelah FIM MotoGP Steward Panel menjatuhkan diskualifikasi kepada Eddie O'Shea dari GRYD Racing.

Keputusan itu membuat seluruh pembalap di belakang O'Shea naik satu posisi, termasuk Veda Ega Pratama yang terdongkrak ke peringkat ke-14.

Hasil tersebut sangat penting karena 14 pembalap teratas Practice berhak melaju langsung ke Q2.

Dengan demikian, Veda Ega Pratama tak perlu melalui sesi Q1 dan memiliki peluang lebih besar untuk meraih posisi start terbaik pada balapan Minggu.

Mengapa Eddie O'Shea Didiskualifikasi? Fakta kedua yang menentukan nasib Veda Ega Pratama adalah pelanggaran teknis yang dilakukan Eddie O'Shea.

Pembalap GRYD Racing tersebut dinyatakan melanggar regulasi teknis terkait bobot minimum motor dan pembalap.