Logo JawaPos
HomePiala Dunia 2026
Author avatar - Image
Andre Rizal Hanafi
Sabtu, 20 Juni 2026 | 19.21 WIB

Prediksi Timnas Tunisia vs Jepang: Ujian Perdana Herve Renard di Piala Dunia 2026

Herve Renard menjadi pelatih timnas Tunisia di piala dunia. (Dok. SAFF) - Image

Herve Renard menjadi pelatih timnas Tunisia di piala dunia. (Dok. SAFF)

JawaPos.com - Pertandingan antara timnas Tunisia dan Jepang pada matchday kedua Grup F Piala Dunia 2026 menjadi salah satu laga yang menarik untuk disimak. Kedua tim datang dengan kondisi yang berbeda setelah menjalani laga pembuka turnamen.

Jepang berhasil mencuri perhatian lewat penampilan solid saat menahan imbang Belanda, sementara timnas Tunisia harus menerima kenyataan pahit setelah kalah telak dari Swedia di piala dunia.

Laga piala dunia antara timnas Tunisia vs Jepang di Monterrey Stadium pada 21 Juni, memiliki arti penting bagi kedua negara. Jepang berpeluang membuka jalan menuju fase gugur jika mampu meraih kemenangan, sedangkan Tunisia membutuhkan poin untuk menjaga peluang bertahan di turnamen.

Situasi tersebut membuat pertandingan diprediksi berjalan dengan intensitas tinggi sejak menit awal. Tunisia memasuki laga ini dengan tekanan yang cukup besar.

Kekalahan 1-5 dari Swedia pada pertandingan pertama memperlihatkan sejumlah kelemahan yang harus segera dibenahi. Lini pertahanan terlihat kesulitan menghadapi tekanan lawan dan beberapa kali kehilangan organisasi ketika menghadapi serangan cepat.

Perubahan di kursi pelatih menjadi langkah yang diambil untuk memperbaiki situasi. Kehadiran Herve Renard diharapkan mampu memberikan dampak instan bagi tim berjuluk Elang Kartago tersebut.

Renard dikenal sebagai pelatih yang memiliki pengalaman panjang di turnamen internasional dan sering mampu mengangkat performa tim dalam waktu singkat. Meski demikian, tugas yang dihadapi pelatih asal Prancis itu tidak mudah. Selain harus membangun kembali kepercayaan diri pemain, dia juga perlu memperbaiki keseimbangan permainan yang menjadi masalah utama Tunisia dalam beberapa pertandingan terakhir.

Dalam lima laga terakhir, Tunisia hanya meraih satu kemenangan dan mencatat tiga kekalahan. Catatan tersebut menunjukkan bahwa performa mereka memang sedang tidak berada dalam kondisi terbaik.

Di sisi lain, Jepang datang dengan modal yang jauh lebih positif. Hasil imbang 2-2 melawan Belanda menjadi bukti bahwa Samurai Biru tetap mampu bersaing dengan tim-tim kuat dunia. Jepang tampil disiplin, terorganisir, dan efektif saat memanfaatkan peluang yang tersedia.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
Tags
Artikel Terkait
Eks Bintang Timnas Jepang Keisuke Honda Viral Saat Debut Jadi Komentator Piala Dunia, Komentarnya Bikin Penonton Terhibur - Image
Piala Dunia 2026

Eks Bintang Timnas Jepang Keisuke Honda Viral Saat Debut Jadi Komentator Piala Dunia, Komentarnya Bikin Penonton Terhibur

Jumat, 19 Juni 2026 | 22.47 WIB

Pemain Jepang Beri Penghormatan untuk Wataru Endo yang Pensiun dari Timnas - Image
Piala Dunia 2026

Pemain Jepang Beri Penghormatan untuk Wataru Endo yang Pensiun dari Timnas

Rabu, 17 Juni 2026 | 16.54 WIB

Sambil Menangis, Hajime Moriyasu Minta Maaf kepada Wataru Endo yang Pensiun dari Timnas Jepang - Image
Piala Dunia 2026

Sambil Menangis, Hajime Moriyasu Minta Maaf kepada Wataru Endo yang Pensiun dari Timnas Jepang

Rabu, 17 Juni 2026 | 00.09 WIB

Terpopuler

BGN Terbitkan SE Nomor 12 Tahun 2026, Layanan MBG Dihentikan Sementara saat Hari Libur - Image
1

BGN Terbitkan SE Nomor 12 Tahun 2026, Layanan MBG Dihentikan Sementara saat Hari Libur

2

TVRI Hilang? Begini Cara Memunculkan Sinyal TVRI untuk Nonton Piala Dunia 2026 Gratis

3

Bocor ke Publik! 2 Alasan Krusial Ramadhan Sananta Mau Gabung ke Persebaya Surabaya

4

Apa Itu Weton Tibo Pati dan Siapa Saja yang Mendapatkan Julukan Ini? Simak Misteri di Balik Nasib Weton Tibo Pati

5

Sudah Masuk KBLI, Konten Kreator Didorong Punya NIB untuk Perkuat Legalitas

6

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

7

Pembagian Grup Liga 2 2026/2027 Berubah, PSIS Semarang dan Persiku Kudus Geser ke Wilayah Barat

8

Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!

9

PP Muhammadiyah Minta MBG Dihentikan Sementara, Sebut Mudaratnya Lebih Banyak

10

Momen Republik Ceko dan Afrika Selatan Harus Puas Bermain Imbang 1-1

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore