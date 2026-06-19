Eks Bintang Timnas Jepang Keisuke Honda Viral Saat Debut Jadi Komentator Piala Dunia, Komentarnya Bikin Penonton Terhibur

JawaPos.com - Mantan bintang Timnas Jepang Keisuke Honda kembali menjadi perbincangan publik. Namun kali ini bukan karena aksinya di lapangan hijau, melainkan penampilannya saat menjalani debut sebagai komentator pertandingan Piala Dunia.

Cuplikan komentar Keisuke Honda di piala dunia yang beredar luas melalui media sosial menarik perhatian penggemar sepak bola dari berbagai negara. Banyak netizen menilai mantan gelandang timnas Jepang tersebut menghadirkan suasana segar karena komentarnya terdengar spontan, jujur, dan apa adanya.

Salah satu momen yang paling banyak dibicarakan terjadi ketika pertandingan dihentikan sementara untuk memberikan waktu istirahat hidrasi kepada para pemain. Keisuke Honda tampak kebingungan dan sempat mengira para pemain tiba-tiba memutuskan meninggalkan lapangan tanpa alasan yang jelas.

Tidak hanya itu, Honda juga menjadi sorotan saat seorang pemain Jepang tanpa sengaja bertabrakan dengan wasit hingga terjatuh. Dengan nada spontan, dia langsung melontarkan komentar yang membuat suasana siaran menjadi lebih santai.

Reaksi lain yang tak kalah menarik muncul ketika Honda memperhatikan salah satu pemain lawan yang dianggapnya cukup merepotkan tim Jepang. Dia kemudian bertanya kepada pembawa acara mengenai identitas pemain bernomor punggung 11 tersebut.

"Nomor 11 itu sangat menjengkelkan, siapa namanya?" tanya Honda.

Beberapa saat kemudian, dia baru mengetahui bahwa pemain yang dimaksud adalah Cody Gakpo, salah satu pemain andalan Timnas Belanda.

Selain fokus pada jalannya pertandingan, Honda juga sempat melontarkan pertanyaan yang mengundang tawa penonton ketika kamera menyorot tribun stadion. Dia terlihat penasaran dengan salah satu penonton yang muncul di layar dan bertanya kepada kru siaran mengenai sosok tersebut.