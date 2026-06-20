Kronologi Kartu Merah Miguel Almiron! Jadi Pemain Pertama yang Diusir di Piala Dunia 2026 karena Menutup Mulut

JawaPos.com — Miguel Almiron menjadi pemain pertama yang menerima kartu merah akibat aturan baru FIFA di Piala Dunia 2026 saat Paraguay menghadapi Turki di San Francisco Bay Area Stadium, Sabtu (20/6/2026) siang WIB.

Gelandang Paraguay itu diusir wasit setelah berbicara kepada lawan sambil menutupi mulutnya, ketika Paraguay sedang unggul 1-0 pada laga Grup D.

Insiden kontroversial itu terjadi pada masa injury time babak pertama. Miguel Almiron terlibat adu mulut dengan bek Turki, Mert Muldur, setelah sebuah pelanggaran di area tengah lapangan.

Dalam momen tersebut, Almiron terlihat menutupi mulutnya saat mengucapkan sesuatu kepada Muldur. Tindakan itu langsung memicu protes dari pemain Turki yang meminta wasit mengambil tindakan.

Wasit Ivan Barton kemudian menghentikan pertandingan dan melakukan peninjauan melalui Video Assistant Referee (VAR). Setelah melihat rekaman ulang, Barton memutuskan memberikan kartu merah langsung kepada Almiron.

Keputusan tersebut membuat gelandang Paraguay itu menjadi pemain pertama yang mendapat hukuman kartu merah di Piala Dunia 2026 karena melanggar regulasi baru FIFA terkait komunikasi dengan mulut tertutup.

Mengapa Menutup Mulut Bisa Berujung Kartu Merah?