Kronologi Kartu Merah Miguel Almiron! Jadi Pemain Pertama yang Diusir di Piala Dunia 2026 karena Menutup Mulut

Miguel Almiron menerima kartu merah setelah VAR menilai dirinya melanggar aturan baru FIFA saat Paraguay menghadapi Turki di Piala Dunia 2026. (Instagram/@miguel_almiron)
JawaPos.com — Miguel Almiron menjadi pemain pertama yang menerima kartu merah akibat aturan baru FIFA di Piala Dunia 2026 saat Paraguay menghadapi Turki di San Francisco Bay Area Stadium, Sabtu (20/6/2026) siang WIB.
Gelandang Paraguay itu diusir wasit setelah berbicara kepada lawan sambil menutupi mulutnya, ketika Paraguay sedang unggul 1-0 pada laga Grup D.
Bagaimana Kronologi Kartu Merah Miguel Almiron?
Insiden kontroversial itu terjadi pada masa injury time babak pertama. Miguel Almiron terlibat adu mulut dengan bek Turki, Mert Muldur, setelah sebuah pelanggaran di area tengah lapangan.
Dalam momen tersebut, Almiron terlihat menutupi mulutnya saat mengucapkan sesuatu kepada Muldur. Tindakan itu langsung memicu protes dari pemain Turki yang meminta wasit mengambil tindakan.
Wasit Ivan Barton kemudian menghentikan pertandingan dan melakukan peninjauan melalui Video Assistant Referee (VAR). Setelah melihat rekaman ulang, Barton memutuskan memberikan kartu merah langsung kepada Almiron.
Baca Juga:Prediksi Skor Turki vs Paraguay di Piala Dunia 2026: Arda Guler Punya Peran Penting Kalahkan La Albirroja
Keputusan tersebut membuat gelandang Paraguay itu menjadi pemain pertama yang mendapat hukuman kartu merah di Piala Dunia 2026 karena melanggar regulasi baru FIFA terkait komunikasi dengan mulut tertutup.
Mengapa Menutup Mulut Bisa Berujung Kartu Merah?
FIFA menerapkan aturan baru pada Piala Dunia 2026 untuk mencegah potensi ujaran rasis, penghinaan, atau kata-kata tidak pantas yang sulit terdeteksi ketika pemain berbicara sambil menutupi mulut.
BGN Terbitkan SE Nomor 12 Tahun 2026, Layanan MBG Dihentikan Sementara saat Hari Libur
TVRI Hilang? Begini Cara Memunculkan Sinyal TVRI untuk Nonton Piala Dunia 2026 Gratis
Bocor ke Publik! 2 Alasan Krusial Ramadhan Sananta Mau Gabung ke Persebaya Surabaya
Apa Itu Weton Tibo Pati dan Siapa Saja yang Mendapatkan Julukan Ini? Simak Misteri di Balik Nasib Weton Tibo Pati
Sudah Masuk KBLI, Konten Kreator Didorong Punya NIB untuk Perkuat Legalitas
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Pembagian Grup Liga 2 2026/2027 Berubah, PSIS Semarang dan Persiku Kudus Geser ke Wilayah Barat
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!
PP Muhammadiyah Minta MBG Dihentikan Sementara, Sebut Mudaratnya Lebih Banyak
Momen Republik Ceko dan Afrika Selatan Harus Puas Bermain Imbang 1-1