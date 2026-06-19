Prediksi Timnas Turki vs Paraguay di Piala Dunia 2026: Misi Bangkit Dua Tim yang Sama-Sama Terluka

Timnas Turki. (Istimewa)
JawaPos.com - Prediksi pertandingan timnas Turki vs Paraguay pada matchday kedua Grup D Piala Dunia 2026 menjadi salah satu laga yang menarik untuk disimak. Pertandingan di San Francisco Stadium, Sabtu (20/6), mempertemukan dua tim yang sama-sama membutuhkan kemenangan untuk menjaga peluang lolos ke fase gugur.
Baik timnas Turki maupun Paraguay mengawali turnamen dengan hasil yang mengecewakan. Kondisi tersebut membuat pertandingan ini memiliki nilai yang jauh lebih besar dibanding sekadar perebutan tiga poin.
Tim yang kalah akan berada dalam posisi sangat sulit menjelang laga terakhir fase grup, sementara pemenang berpeluang kembali masuk dalam persaingan menuju babak 16 besar. Timnas Turki datang ke pertandingan ini dengan rasa frustrasi setelah kalah 0-2 dari Australia pada laga pembuka.
Hasil tersebut terbilang mengejutkan karena tim asuhan Vincenzo Montella sebenarnya mampu mendominasi jalannya pertandingan. Mereka menciptakan banyak peluang dan melepaskan puluhan tembakan ke arah pertahanan lawan, namun gagal mengubah dominasi menjadi gol.
Kekalahan itu memperlihatkan satu persoalan utama yang harus segera dibenahi Turki, yakni efektivitas penyelesaian akhir. Secara permainan, Turki masih menunjukkan identitas sebagai tim yang agresif dan berani menguasai bola. Mereka memiliki sejumlah pemain kreatif yang mampu menciptakan peluang dari berbagai situasi.
Peran Arda Guler diperkirakan kembali menjadi sorotan. Gelandang muda yang tampil impresif dalam beberapa tahun terakhir masih menjadi sumber kreativitas utama di lini serang Turki.
Selain itu, kehadiran Hakan Calhanoglu sebagai pengatur ritme permainan memberikan keseimbangan antara kreativitas dan pengalaman. Turki juga memiliki sejumlah pemain dengan kemampuan individu yang dapat mengubah jalannya pertandingan dalam satu momen.
Kenan Yildiz dan Kerem Akturkoglu menjadi dua nama yang patut mendapat perhatian karena kecepatan serta kemampuan mereka dalam membuka ruang di area pertahanan lawan. Meski kalah pada laga pertama, performa Turki sebenarnya tidak menunjukkan penurunan signifikan dibanding catatan positif mereka dalam beberapa bulan terakhir.
Sebelum tampil di Piala Dunia 2026, Turki menjalani periode yang cukup baik dengan serangkaian kemenangan yang meningkatkan kepercayaan diri skuad.
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