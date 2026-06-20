Kalah dari Timnas Kolombia, Uzbekistan Justru Dapat Pujian Berkat Sikap Terpuji di Ruang Ganti

JawaPos.com - Kekalahan memang menjadi bagian dari sepak bola. Namun bagi Timnas Uzbekistan, hasil di atas lapangan bukan satu-satunya hal yang meninggalkan kesan dalam laga debut mereka di Piala Dunia 2026.

Tim asuhan Uzbekistan Fabio Cannavaro harus mengakui keunggulan timnas Kolombia dalam pertandingan pertama mereka di turnamen sepak bola terbesar, piala dunia. Meski gagal meraih hasil positif, Uzbekistan justru mendapat sorotan dan pujian dari banyak pihak berkat sikap yang mereka tunjukkan setelah pertandingan berakhir.

Usai laga di Stadion Azteca, Meksiko, delegasi Uzbekistan meninggalkan ruang ganti dalam kondisi yang sangat bersih. Tidak ada sampah yang berserakan maupun perlengkapan yang ditinggalkan begitu saja. Semua area telah dirapikan sebelum mereka meninggalkan stadion.

Tidak hanya itu, para pemain dan staf pelatih juga meninggalkan sebuah pesan di papan tulis ruang ganti. Pesan tersebut berbunyi, Terima kasih banyak, Meksiko. Semoga sukses di Piala Dunia.

Di bagian bawah pesan itu terdapat satu kata sederhana yang menarik perhatian banyak orang, yakni Rahmat. Dalam bahasa Uzbek, kata tersebut berarti terima kasih.

Gestur sederhana tersebut kemudian menyebar luas di media sosial dan mendapatkan respons positif dari para pecinta sepak bola di berbagai negara. Banyak yang menilai tindakan Uzbekistan menunjukkan rasa hormat kepada tuan rumah serta semangat sportivitas yang menjadi bagian penting dari olahraga.

Momen itu juga menjadi bukti bahwa citra sebuah tim tidak hanya dibangun melalui kemenangan dan prestasi. Sikap, etika, serta penghormatan kepada pihak lain juga dapat meninggalkan kesan mendalam bagi publik.

Bagi Uzbekistan, laga melawan Kolombia memang berakhir dengan kekalahan. Namun pertandingan tersebut tetap menjadi bagian penting dalam sejarah sepak bola negara Asia Tengah itu karena merupakan salah satu momen terbesar yang pernah mereka rasakan di panggung internasional.